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تريزيجيه يغيب عن مباريات مصر في تصفيات المونديال

الخميس 15/أبريل/2021 - 05:01 م
تريزيجيه
تريزيجيه
الفجر الرياضي
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تحدث محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر عن الفترة التي سيغيبها محمود حسن تريزيجيه المحترف في صفوف أستون فيلا بعد تعرضه للإصابة خلال الفترة الماضية.

وتعرض تريزيجيه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مباراة أستون فيلا وليفربول في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال أبو العلا في تصريحات لوسائل الإعلام: "غياب تريزيجيه عن الملاعب ستكون ما بين 6 و9 أشهر بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي".

وأعلن أبو العلا أن اللاعب محمود حسن تريزيجيه سيغيب لفترة طويلة وسيغيب عن مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم.

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