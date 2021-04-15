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تعديل السلوك" محاضرة بمشروع تنمية المهارات المهنية للطالبات المعلمات بكلية التربية للطفولة المبكرة بالفيوم

الخميس 15/أبريل/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
ريهام على
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نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم، اليوم الخميس، محاضرة تثقيفية للطالبات بعنوان "تعديل السلوك" ضمن مشروع تنمية المهارات المهنية للطالبات المعلمات تحت إشراف دكتورة صفاء أحمد محمد، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الفيوم ومدير المشروع، ودكتورة ابتسام محمد عبد الله وكيل الكلية لشئون الطلاب.

يذكر أن هذه الدورة التدريبية السادسة من واقع 18 دورة تدريبية مجانية ومختلفة المهارات والتى تستهدف تدريب 500 طالبة بمشروع تنمية المهارات المهنية للطالبات المعلمات بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الفيوم، وقد قام بالتدريب فيها الدكتورة سهير ميهوب أستاذ علم النفس والصحة النفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الفيوم، وشارك في التدريب اليوم عدد 25 طالبة من أبناء الكلية.
تعديل السلوك" محاضرة بمشروع تنمية المهارات المهنية للطالبات المعلمات بكلية التربية للطفولة المبكرة بالفيوم
تعديل السلوك" محاضرة بمشروع تنمية المهارات المهنية للطالبات المعلمات بكلية التربية للطفولة المبكرة بالفيوم
تعديل السلوك" محاضرة بمشروع تنمية المهارات المهنية للطالبات المعلمات بكلية التربية للطفولة المبكرة بالفيوم
تعديل السلوك" محاضرة بمشروع تنمية المهارات المهنية للطالبات المعلمات بكلية التربية للطفولة المبكرة بالفيوم

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