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اسم الشهرة 2.. سر لقب «ديزي الصغير» الذي تحول إلى الأسطورة «السيد الضيظوي»

الخميس 15/أبريل/2021 - 06:04 م
السيد الضيظوي
السيد الضيظوي
علاء خليف
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اسم الشهرة 2.. سر لقب «ديزي الصغير» الذي تحول إلى الأسطورة «السيد الضيظوي»
اشتهر العديد من نجوم الكرة المصرية في مختلف الأجيال بـ"أسماء شهرة" بعيدة تمامًا عن أسمائهم الحقيقية عرفهم بها الجمهور، منهم بعض اللاعبين الذين اشتهروا بأسماء نجوم الكرة العالمية، وآخرين كان هناك حكايات مثيرة وراء أسمائهم الغريبة الذي ارتبطت بهم وكانت سببًا في شهرتهم الواسعة بملاعب الساحرة المستديرة.
ويقدم "الفجر الرياضي" خلال شهر رمضان المبارك سلسلة حلقات يومية بعنوان "اسم الشهرة" يستعرض خلالها حكايات أبرز أسماء الشهرة لنجوم الكرة المصرية عبر التاريخ:-

نتحدث في حلقة اليوم من سلسلة "أسم الشهرة" عن واحد من أساطير الكرة المصرية ألا وهو  السيد محمد التابعي، المعروف باسم "السيد الضيظوي" نجم الأهلي والمصري البورسعيدي السابق، وأول من دخل نادي المائة في تاريخ بطولة الدوري المصري ممن سجلوا 100 هدف أو أكثر في تاريخ البطولة المحلية، كما حقق العديد من الانجازات خلال مشواره الكروي سواء مع الأندية التي لعب لها أو مع منتخب مصر.

ولا يعلم الكثيرون سر اطلاق لقب "الضيظوي" على نجم المصري، والذي اشتهر به طوال مسيرته الكروية، حيث تعود تسميته بهذا الاسم لكونه كان يشبه في أدائه لاعب إيطالي يدعى "ديزي لوكيتي" كان يلعب ضمن صفوف فريق المصري، وبعد تألقه في إحدى المباريات مع الفريق البورسعيدي وكان لا يزال عمره صغيرًا أطلقت عليه الجماهير لقب "ديزي الصغير" وظل يتحور هذا الاسم حتى أصبح السيد الضيظوي أسطورة الملاعب المصرية.

بداية "الضيظوي" في عالم الساحرة المستديرة كانت مع فريق مدرسة النيل الابتدائية ببورسعيد، وتألق معه بشكل لافت للأنظار وأثبت موهبة كروية فريدة، دفعت النادي المصري للتعاقد معه عام 1943 واستمر معه حتى موسم 1956 – 1957، قبل انتقاله للنادي الأهلي ولعب معه حتى 1961 قبل عودته للنادي البورسعيدي مجددًا وبقى معه حتى اعتزاله كرة القدم عام 1964.

حقق "الضيظوي" العديد من الألقاب والبطولات خلال مشواره الكروي، حيث فاز مع المصري بلقب بطولة دوري منطقة القناة 6 مرات، وتوج مع الأهلي بالدوري الممتاز 4 مرات، وكأس مصر مرتين، كما فاز بلقب هداف الدوري 4 مرات، وسجل 127 هدفًا يحتل بها المركز الثالث بقائمة نادي المائة بالدوري المصري.

شارك السيد الضيظوي مع منتخب مصر في أولمبياد لندن 1948 وحصد مع الفراعنة المركز الرابع، كما شارك في أولمبياد هلسينكي 1952 وسجل "هاتريك" في شباك تشيلي، وحصل مع مصر على الميدالية الذهبية لدورة ألعاب البحر المتوسط عام 1951 وسجل 7 أهداف، وتوفي عام 1991 عن عمر ناهز الـ65 عامًا.

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منتخب مصر ديزي الصغير حكاية اسم المصري السيد الضظوي اسم الشهرة

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