"رمضان كريم" موائد الرحمن من الفاطميين وحتى العصر الحديث



وأشار ريحان إلى علاقة باب الزهومة بشهر رمضان حيث كان يطلق على هذا الباب أيضًا باب الزفر لأن اللحوم وحوائج الطعام التي كانت تدخل إلى مطبخ القصر من هذا الباب كان يشتمها المارة وكان يخرج من المطبخ المذكور مدة شهر رمضان ألف ومائتا قدر من جميع الألوان في كل يوم يفرق على أصحاب الحاجات والضعفاء ويشغل موقع هذا الباب حاليًا بشارع المعز لدين الله قاعة الحنابلة بالمدرسة الصالحية التى أنشأها الصالح نجم الدين أيوب.



ونوه ريحان أن موائد الرحمن المستمرة إلى اليوم ترجع للولائم التي كان يقيمها الحكام وكبار رجال الدولة والتجار والأعيان فى أيام الفاطميين وهو ما يُطلق عليها "سماط الخليفة" والسماط هو المائدة الممتدة.



وكان القائمون على قصر الخليفة الفاطمي يوفرون راتبًا كبيرًا من السكر والدقيق لصناعة حلوى رمضان الكنافة والقطايف وغيرها وهناك أيضا "دار الفطرة" ومهمتها إعداد الكعك وما شابه لتوزيعه فى ليالى الفطر والعيد وتعد بالقناطير لتوزع على مجموع المصريين في القاهرة كما كان يحرص الخليفة على إقامة مائدة إفطار رمضان تسمى سماط بحضور رؤساء الدواوين والحاكم والوزراء وكانت فى هذا الوقت القاهرة مدينة خاصة للخليفة وخاصته وفرق الجيش المختلفة طبقًا لدراسة أثرية لعالم الآثار الإسلامية الدكتور على أحمد الطايش أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة.



ولفت ريحان إلى تعدد الأسمطة "جمع سماط" أي الموائد، الرسمية التي كان يحضرها الخليفة الفاطمي بنفسه فكان السماط يمد في قاعة الذهب بالقصر الشرقي الكبير في ليالي رمضان وفي العيدين والمولد النبوي وخمسة موالد وهي موالد الحسين والسيدة فاطمة، والإمام علي والحسن والإمام الحاضر بالإضافة إلى "سماط الحزن" في يوم عاشوراء.



فإذا كان اليوم الرابع من شهر رمضان رتب عمل السماط كل ليلة بقاعة الذهب إلى السادس والعشرين منه ويستدعى له قاضى القضاة ليالى الجمع توقيرًا له ويحضر الوزير فيجلس في صدر السماط فإن تأخر كان ولده أو أخوه وإن لم يحضر أحد من قبله كان صاحب الباب.



ونقل الدكتور ريحان عن المؤرخ المقريزي حكايات سماط رمضان بقاعة الذهب " وكان قد تقرر أن يعمل أربعون صينية حلوى وكعك وأطلق برسم مشاهد الضرائح الشريفة لكل مشهد سكر وعسل ولوز ودقيق ويعمل خمسمائة رطل حلوى تفرق على المتصدرين والقرّاء والفقراء ثم يجلس الخليفة في منظرة القصر ويتوافد كبار رجال الدولة ويتلو المقرئون القرآن الكريم ثم يتقدم خطباء الجامع الأنور وجامع الأزهر وجامع الأقمر مشيدين فى خطبتهم بمناقب الخليفة ثم ينشد المنشدون ابتهالات وقصائد عن فضائل الشهر الكريم".



ويتابع الدكتور ريحان بأن العصر المملوكى اشتهر فى مصر بتوسعة الحكام على الفقراء والمحتاجين في شهر رمضان ومن مظاهر هذه التوسعة صرف رواتب إضافية لأرباب الوظائف ولحملة العلم والأيتام ولا سيما من السكر الذى يتضاعف كمية المستهلك منه في هذا الشهر بسبب الإكثار من عمل الحلوى.



واشتهرت فى هذا العصر الأوقاف الخيرية التى كان يخصصها الأمراء والسلاطين لإطعام الفقراء والمساكين فى شهر رمضان عن طريق موائد الرحمن وتوزيع الطعام المجهز عليهم والذى كان يشتمل على اللحم والأرز والعسل وحب الرمان فقد نصت وثيقة وقف السلطان حسن بن قلاوون على الآتى " يصرف فى كل يوم من أيام شهر رمضان ثمن عشرة قناطير من لحم الضأن وثمن أربعين قنطارًا من خبز القرصة وثمن حب الرمان وأرز وعسل وحبوب وتوابل وأجرة من يتولى طبخ ذلك وتفرقته وثمن غير ذلك مما يحتاج إليه من الآلات التى يطبخ بها فيطبخ ذلك فى كل يوم من أيام الشهر الكريم".



ويشير الدكتور ريحان إلى أن الأوقاف الخيرية لم تقتصر على موائد رمضان وتوفير الطعام للفقراء والمساكين بل امتدت رسالتها إلى التوسعة عليهم يوم عيد الفطر ليعيشوا فرحة هذا اليوم وبهجته فكان ينص الواقفون على شراء كميات من الكعك والتمر والبندق لتوزيعها على المستحقين والفقراء وذكرت وثيقة وقف السلطان قايتباى " يصرف فى كل سنة تمضى من سني الأهلة فى يوم عيد الفطر توسعة لأرباب الوظائف بالجامع المذكور أعلاه ما مبلغه من الفلوس الموصوفة أعلاه ألفا درهم يوسع الناظر - أى ناظر الوقف - بذلك عليهم فى يوم عيد الفطر على حسب ما يراه".

ارتبط شهر رمضان عبر تاريخ الأمة الإسلامية بعدة أخلاقيات يُعد الكرم أبرزها، حيث أصبحت كلمة "رمضان كريم" هي التعبير الدارج عن هذا الشهر الفضيل.ومن ناحيته قال الدكتور عبد الرحيم ريحان الخبير الأثري المعروف، إن عبارة "رمضان كريم" نشأت من كونه الشهر المبارك الذي ينتظره المسلم كل عام فهو شهر الرحمة والغفران، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار وتضئ فى العشر الأواخر من ذا الشهر ليلة خير من ألف شهر كما ذكر الله تعالى عنهاوتابع: الشهر ارتبط فى تاريخ الحضارة الإسلامية بالكرم والعطاء من الخلفاء لشعوبهم وبين الناس أنفسهم فى عدة صور وفي مصر كان هناك باب في شارع المعز لدين الله الفاطمى يطلق عليه "باب الزهومة" وهو أحد تسعة أبواب بالسور الذي كان يحيط بالقصر الشرقي الكبير الذي أنشأه جوهر الصقلبي قائد جيوش الفاطميين في مصر بأمر مولاه الخليفة المعز لدين الله، وأنشأ مدينة القاهرة عام 358 هـ واختط قصرًا لإقامة المعز أطلق عليه اسم القصر الشرقي الكبير وأدار عليه سورًا له تسعة أبواب أحداها يقال له باب الزهومة" كما جاء فى دراسة الباحث الآثارى أبو العلا خليل.