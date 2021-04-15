Advertisements

مصر تدين التفجير الإرهابي بأحد الأسواق الشعبية في بغداد

الخميس 15/أبريل/2021 - 05:26 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أصدرت وزارة الخارجية، بيانا منذ، قليل، أدانت فيه جمهورية مصر العربية،، بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد الأسواق الشعبية بمدينة الصدر في العاصمة العراقية بغداد، مما أودى بحياة عدد من الأشقاء العراقيين وأسفر عن إصابة عدد آخر من المدنيين الأبرياء.

وتُعرب مصر، حكومة وشعبًا، عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق وذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين؛ مؤكدة وقوفها إلى جانب العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة التي تستهدف النيل من استقراره وأمنه وسلامة

وكانت أصدرت وزارة الخارجية، بيانا، اليوم، أدانت فيه جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مساء أمس مطار أربيل الدولي.

وجدّدت مصر استنكارها البالغ لهذه الأعمال الإرهابية الخسيسة، معربة عن ثقتها في أنها لن تُثني العراق الشقيق عن جهوده الحثيثة في مكافحة الإرهاب، وبسط الأمن والاستقرار على مختلف ربوعه؛ ومؤكدة، في الوقت ذاته، على وقوفها الكامل مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه.

كما أصدرت وزارة الخارجية، بيانا، اليوم تعرب فيها جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها الشديديّن لاستمرار ميليشيا الحوثي في هجماتها الإرهابية المُمنهجة صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها إطلاق عدد من الصواريخ البالستية والطائرات المُفخخة بدون طيار لاستهداف المناطق المدنية والمدنيين بمدينة جازان؛ والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعًا بنجاح.

وقالت الخارجية، إن مصر تؤكد مُجددًا على رفضها الكامل لاستمرار هذه الأعمال العدائية الإرهابية التي تُمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمييّن؛ وذلك على الرغم من الجهود السعودية الحثيثة والصادقة للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية المُمتدة. كما تُعيد مصر التأكيد على موقفها الثابت من دعم المملكة وما تتخده من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

أخبار تهمك

عاجل.. الخطيب يحسم موقفه من عودة رمضان صبحي للأهلي

منذ ساعتين

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

حسم موقف محمد الشناوي من مواجهة الزمالك

منذ 33 دقيقة

بالأسماء.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. ثلاثة صفقات سوبر في الزمالك بأوامر كارتيرون

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعتين و 20 دقيقة

كلوب يحمل صلاح مسئولية توديع دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يوافق على طلب اتحاد جدة بشرط وحيد

منذ ساعة و نصف

الصحة: وصول نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" كدفعة أولى قريبا

منذ أقل من ساعة

كلوب يُهاجم محمد صلاح بهذا التصريح المثير

منذ ساعة و 20 دقيقة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم ريال مدريد يقرر الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عن الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ ثلث ساعة

ضربة موجعة قوية للأهلي قبل مواجهة القمة

منذ ساعتين و 20 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:57 م

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

04:01 م

الصحة: وصول نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" كدفعة أولى قريبا

05:33 م

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:56 ص

كلوب يُهاجم محمد صلاح بهذا التصريح المثير

05:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

سلسله غفران الغريب لجليله تلفت الانظار في " نسل الاغراب"

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟