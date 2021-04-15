كابيتانو الأهلي: أتمني ذهاب صلاح إلى ريال مدريد.. والأحمر المرشح الأول للتتويج بدوري الأبطال.. وهذه طقوسي في رمضان

كابيتانو فريق النادي الأهلي للكرة الطائرة سيدات، المميزة نهلة سامح، التي حصدت العديد من الجوائز والبطولات رفقة الشياطين الحمر، تفتح قلبها لـ " الفجر الرياضي " وماذا تفعل خلال شهر رمضان المبارك، وإليكم الحوار الشيق:-





كيف يمر يومك في الشهر الكريم ؟





- بحرص دائمًا على الصلاة وقراءة القرآن، وبتابع مسلسلات في رمضان أكثر من مسلسل.





ما هي ذكرياتك في شهر رمضان كلاعب ؟





- معسكرات الفريق في رمضان بتبقي أجواء جميلة، دائمًا بنكون مع بعض وبنصلي وبنفطر وبنتسحر مع بعض، ليا ذكريات كتير أوي جميلة وصعبة في نفس الوقت.





مباريات أو بطولات لا تنسيها في رمضان ؟





- أكثر بطولة لا يمكن أن أنساها هي بطولة إفريقيا 2008، كنت بلعب في منتخب الشابات، كنا بنلعبها في رمضان، ونسبة اننا نفوز بالبطولة ضعيفة للغاية، بس الحمد لله توجنا بيها في النهاية، وعملت أداء مميز جدًا على المستوي الشخصي، ونتج عن ذلك حصلت على أفضل لاعبة في أفريقيا حينها.





ما هي أكلتك المفضلة في رمضان ؟





- الكوبيبة.





كيف تتعاملين مع حلويات رمضان؟





- بحاول قدر الإمكان أن أقلل منها بسبب الوزن، ومتأثرش عليا، بس بيكون في إستثناء بعض الشيء.





وماذا عن مشروبك المفضل؟





- بحب الكركديه على التمر الهندي، اعتقد الكوكتيل ده اسمه عناب.





ما هي ذكرياتك مع الصيام؟





- في مباريات كنا بنضطر نلعبها في رمضان واحنا صايمين، الأمور كانت بتبقي صعبة شوية.





ما هي أبرز طقوسك في رمضان؟





- القرآن كل يوم، وبتفرج على مسلسلات، ومش بحب انزل كتير بقضي رمضان في البيت، لكن في أوقات بنزل تمرين او معسكرات.





أين تتسحرين في رمضان.. وهل يختلف السحور إذا جاء رمضان في الشتاء عن الصيف؟





- مبعرفش أكل بالليل وسحوري بيكون خفيف جدًا، عشان كده بتسحر في البيت، لأن بتعب لو كلت جامد في السحور.





وماذا عن العزومات الرمضانية؟





- أكثرها عائلية، وفي يوم مع الفريق والأصدقاء مخصص ليهم، ولكن بسبب فيروس كورونا، الموضوع صعب أننا نتجمع.





ما طقوسك قبل الإفطار وبعده؟





- تعبد اكتر قبل الإفطار، وبعد الفطار مسلسلات.





هل تتابعين مسلسلات رمضان ؟





- بتابع أكثر من مسلسل.





هل لديك فنانك المفضل ؟





- اكثر شئ بيشدني للمسلسل العمل الفني نفسه وليس الأبطال، ولكن السنة دي بحب أتفرج على كريم عبدالعزيز.





نيجي لكرة القدم.. ترشحي مين للتتويج بدوري أبطال إفريقيا ؟





- إن شاء الله النادي الأهلي.





هل حظوظ الأهلي كبيرة في الحفاظ على اللقب وتحقيق العاشرة؟





- طبعًا، متعودين أي لقب بيدخلوه بينافسوا عليه بقوة، مش مجرد مركز ثاني وخلاص، داخلين إنهم يتوجوا بالبطولة، واتمني اننا نقدر نحافظ على اللقب.





من ترشحه للتتويج بدوري أبطال أوروبا ؟

- أنا من مشجعين ريال مدريد، فأتمني ان الميرنجي يحصل على اللقب.





- ‏ مين الأنسب لصلاح حال رحيله عن ليفربول (باريس ولا برشلونة ولا الريال) ؟

- ‏- أتمني ريال مدريد لان من مشجعيها، وبسبب أن صلاح في ليفربول بشجع الريدز على الريال، لكن في الأصل أنا من محبي مدريد.





كلمة أخيرة تحب أن تُضيفها ؟





- بقول لجمهور النادي الأهلي كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان المبارك، وأتمني أننا نشوفهم قريب في الملاعب تاني أن شاء الله، ونخلص من موضوع كورونا ده على خير يارب ويشفي كل مريض يارب.



