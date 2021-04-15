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استمرار أردوغان في قمع الحريات داخل تركيا

الخميس 15/أبريل/2021 - 05:26 م
بوابة الفجر
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تعرض أكثر من 3 آلاف طالب في تركيا خلال 4 سنوات لانتهاكات حقوقية أثناء ممارسة حريتهم في التعبير والاجتماع والتظاهر وتكوين الجمعيات. 

 

أكاديمية مؤسسة حقوق الإنسان التركية، أعدت تقريرا حول الانتهاكات الموجهة للطلاب خلال الفترة من 2015 وحتى 2019.

 

التقرير أوضح أنه خلال الفترة من 2015 وحتى 2019، تعرض 3 آلاف 102 طالب لانتهاكات حقوقية أثناء ممارسة حريتهم في التعبير والاجتماع والتظاهر وتكوين الجمعيات.


 
 

خلال هذه الفترة تم اعتقال ألفي و77 طالبًا بسبب الأنشطة التي شاركوا فيها، فيما تم إدانة 203 من الطلاب.

 

وفي الوقت الذي حُكم فيه على 152 طالبًا بالسجن لما مجموعه 506 سنوات وشهر واحد، أصيب 720 طالبًا نتيجة عنف الشرطة. قتل 23 طالبا خلال الاجتماعات والمظاهرات التي حضرها.


 
 

وكانت الولايات العشر الأولى التي سجلت أعلى عدد من الانتهاكات هي أنقرة وإسطنبول وإزمير وأنطاليا وإسكي شهير وأضنة وديار بكر ومرسين وفان وكوجالي على التوالي.

 

وذكر التقرير أن (49٪) من انتهاكات الحقوق في الجامعة، هي انتهاكات للحق في التجمع والتظاهر. و 37 في المائة من الانتهاكات كانت ضد حرية تكوين الجمعيات و 14 في المائة ضد حرية التعبير.


 
 

وشدد التقرير على أنه يجب أن يكون الطلاب، بصفتهم مواطنين شبانًا، قادرين على تكوين آراء حول القضايا المتعلقة بكل من التعليم والتعليم العالي، بالإضافة إلى القضايا التي تهم المجتمع والإنسانية ككل، والتعبير عن آرائهم بحرية وباختيارهم، والقدرة على المشاركة في التظاهرات والاحتجاجات السلمية، والمشاركة في المنظمات المدنية والسياسية، وبالتالي فإن مشاركتهم في عملية تشكيل المستقبل الجماعي للمجتمع هي أحد العناصر الأساسية للنظام الاجتماعي الديمقراطي.


 
 

يشار إلى أن الاحتجاجات التي شهدتها جامعة بوغازجي مطلع هذا العام على تعيين مليح بولو رئيسا للجامعة، والتي لا تزال مستمرة، من أبرز الاحتجاجات الطلابية في تركيا، وتعرض خلالها عدد من الطلاب للعنف على يد رجال الأمن كما تم اعتقال عدد آخر وتوجيه اتهامات لهم.

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