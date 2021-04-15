موسيماني يتخذا قرارا حاسما قبل أيام من القمة

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قرر الدخول في معسكر مغلق لمدة ٤٨ ساعة قبل مواجهة فريق الزمالك في الدوري الممتاز.





وأوضح عبد الحفيظ أن الفريق سوف يدخل في معسكر مغلق بداية من غد الجمعة وحتى موعد مباراة الزمالك والمقرر لها مساء الأحد المقبل.





وأشار مدير الكرة إلى أن الجهاز الفني يسعى لفرض حالة من التركيز الفني والذهني على جميع اللاعبين قبل مواجهة الزمالك المهمة.





ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك مساء الأحد المقبل ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.





يذكر أن الأهلي فاز أمس على فريق النصر بنتيجة ٢-١ في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر.



