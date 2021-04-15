اتحاد الكرة يكشف سبب التعاقد مع فينجادا





أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الجبلاية عن تعيين المدرب البرتغالي نيلو فينجادا لتولي منصب المدير الفنى للجبلاية.





وكشف المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، أسباب تعيين البرتغالي فينجادا في منصب المدير الفني لاتحاد الكرة المصري.





وقال مجاهد في تصريحات عبر برنامج" النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، إن الفترة الحالية تحتاج لتغيير دم وفكر جديد لتطوير الكرة المصرية.





واضاف رئيس اللجنة الثلاثية، أن فينجادا اول ما بدا تطوير في البرتغال ونجح بعد ذلك.الفوز بالبطولات مع المنتخب البرتغالي.





وتابع:"أن فينحادا لا يتقاضي مليون جنية في الشهر كما تردد، موضحا انه يحصل على اقل من نصف الرقم الذي تم تداوله".





واوضح:"أنه لا توجد اي مشكلة مع محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة المصري السابق".



