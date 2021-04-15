Advertisements

اتحاد الكرة يكشف سبب التعاقد مع فينجادا

الخميس 15/أبريل/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الجبلاية عن تعيين المدرب البرتغالي نيلو فينجادا لتولي منصب المدير الفنى للجبلاية.

وكشف المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، أسباب تعيين البرتغالي فينجادا في منصب المدير الفني لاتحاد الكرة المصري.

وقال مجاهد في تصريحات عبر برنامج" النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، إن الفترة الحالية تحتاج لتغيير دم وفكر جديد لتطوير الكرة المصرية.

واضاف رئيس اللجنة الثلاثية، أن فينجادا اول ما بدا تطوير في البرتغال ونجح بعد ذلك.الفوز بالبطولات مع المنتخب البرتغالي.

وتابع:"أن فينحادا لا يتقاضي  مليون جنية في الشهر كما تردد، موضحا انه يحصل على اقل من نصف الرقم الذي تم تداوله".

واوضح:"أنه لا توجد اي مشكلة مع محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة المصري السابق".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر فينجادا الاتحاد الكرة

أخبار تهمك

كلوب يُهاجم محمد صلاح بهذا التصريح المثير

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. نجم ريال مدريد يقرر الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

حسم موقف محمد الشناوي من مواجهة الزمالك

منذ 37 دقيقة

بالأسماء.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. الخطيب يحسم موقفه من عودة رمضان صبحي للأهلي

منذ ساعتين

الصحة: وصول نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" كدفعة أولى قريبا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

كلوب يحمل صلاح مسئولية توديع دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يوافق على طلب اتحاد جدة بشرط وحيد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ثلاثة صفقات سوبر في الزمالك بأوامر كارتيرون

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة موجعة قوية للأهلي قبل مواجهة القمة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عن الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

اللجنة الأولمبية تشكو ثروت سويلم لاتحاد الكرة (مستند)

حسام حسن يهاجم أبوريدة

فينجادا في اتحاد الكرة لتولي منصب المدير الفني

بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة.. فينجادا يعود لمصر بعد غياب 14 سنة ومسيرة مع الزمالك

شوبير يهاجم اتحاد الكرة.. تعرف على التفاصيل

اتحاد الكرة: لا يوجد شرط جزائي في عقد فينجادا.. وهذا موقف عقد ساسي وحقيقة احتجاج الزمالك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:57 م

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

04:01 م

الصحة: وصول نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" كدفعة أولى قريبا

05:33 م

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:56 ص

كلوب يُهاجم محمد صلاح بهذا التصريح المثير

05:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

سلسله غفران الغريب لجليله تلفت الانظار في " نسل الاغراب"

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟