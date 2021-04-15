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سفير الإمارات بالقاهرة يلتقي وزير الري والموارد المائية

الخميس 15/أبريل/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
عمرو سمير
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استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية اليوم الخميس، بمقر الوزاره الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، يرافقه المستشار ناصر الكعبي، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في مجالات الري والموارد المائية ونظم الزراعة الحديثة.

 

بدوره رحب وزير الري والموارد والمائية بالزيارة التي تجسد قوة ومتانة العلاقات بين الدولتين، والتي تقوم علي الاحترام المتبادل والتعاون المشترك لما فيه صالح البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن العلاقات الإماراتية المصرية تنفرد بكونها علاقات متميزة على المستويين القيادي والشعبي في ذات الوقت.

 

ومن جانبه، أعرب السفير الشامسي، عن سعادته بلقاء الدكتور محمد عبدالعاطي، في إطار جولاته المستمرة للقاء المسئوليين في مصر بعد توليه مهام منصبه منذ شهر ونصف تقريبا، مثمنا في الوقت ذاته أجواء المحبة والترحاب والتعاون في كل اللقاءات بفضل القيادة الرشيدة للبلدين وما يجمع شعبي البلدين من محبة أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان .

سفير الإمارات بالقاهرة يلتقي وزير الري والموارد المائية
سفير الإمارات بالقاهرة يلتقي وزير الري والموارد المائية

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وزير الري المائي سفير الامارات المياة

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