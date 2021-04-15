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أحمد مجاهد يعلن موعد رحيله عن اتحاد الكرة

الخميس 15/أبريل/2021 - 05:31 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
محمد جمال
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كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة عن موقفه من الهجوم الذي يتعرض له منذ توليه المهمة.

وأضاف مجاهد في تصريحات عبر برنامج" النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، أن الجبلاية لا تتمتع بشعبية جماهيرية مثل الأهلي والزمالك.

وتابع رئيس اللجنة المعينة، لا يعنيني الهجوم علي شخصى منذ توليت المهمة وانا موجود إلى 31 يوليو المقبل من أجل مهمة محددة وهى إجراء الانتخابات.

وكشف المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، عن أسباب تأجيل اجتماعه برؤساء الأهلي والزمالك.

وقال مجاهد في تصريحات عبر برنامج" النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، الأهلي لم يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن الاجتماع الذي قرره اتحاد الكرة.

وأضاف رئيس اللجنة الثلاثية، أن عماد عبد العزيز  رئيس الزمالك وافق على حضور  الاجتماع في البداية، ولكن عاد واعتذر عن الحضور لظروف خاصة.

ويذكر أن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك سيقام على ستاد القاهرة الدولي يوم الأحد المقبل فى تمام التاسعة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة ونصف مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس ضمن مباريات الجولة الرابعة من مؤجلات بطولة الدوري المصري.

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