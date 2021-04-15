Advertisements

"تجهيز آخر مومياء ملكية".. قاعة المومياوات تستعد لاستقبال الجمهور 18 أبريل

الخميس 15/أبريل/2021 - 05:40 م
بوابة الفجر
حسام زيدان - تصوير: ياسمين عليوة
Advertisements
انتهى مرممو المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط من صيانة وتهيئة آخر مومياء ضمن المومياوات الملكية التي تم نقلها إلى المتحف في موكب مهيب يوم ٣ إبريل الجاري، وبذلك يكون تم وضع جميع المومياوات الملكية بفتارين العرض المخصصة لها داخل قاعة المومياوات، تمهيدًا لاستقبال الزائرين يوم الأحد المقبل ١٨ إبريل والذي يوافق يوم التراث العالمي.

أوضحت إيناس جعفر نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أنه تم أيضا الانتهاء من تثبيت معظم التوابيت الخاصة بالمومياوات داخل القاعة وجاري استكمال الأعمال لتثبيت باقي التوابيت والقطع الأثرية الخاصة بالملك أمنحتب الثاني وتحتمس الرابع، مضيفة أن جميع الأثاريين يعكفون على وضع اللمسات النهائية للقطع الأثرية الخاصة بالملوك استعدادًا لاستقبال الزائرين يوم الأحد.

وأشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية قام فريق الترميم بفك تغليف هذه المومياوات وفضها من كبسولة النيتروجين الخاصة بها وتهيئتها لاستقبال بيئة العرض الجديدة لها بالمتحف وذلك وفقًا للأساليب العلمية المتبعة.

جدير بالذكر أن تذكرة الزيارة للمتحف تشمل زيارة قاعتي المومياوات والعرض المركزي، بسعر موحد للزائر المصري ٦٠ جنيه، والطالب المصري ٣٠ جنيه، والزائر الأجنبي ٢٠٠ جنيه والطالب الأجنبي ١٠٠ جنيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والاثار مصر المومياوات الملكية القطع الاثرية الاثار

أخبار تهمك

بالأسماء.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

كلوب يحمل صلاح مسئولية توديع دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. نجم ريال مدريد يقرر الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة قوية للأهلي قبل مواجهة القمة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

حسم موقف محمد الشناوي من مواجهة الزمالك

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الخطيب يحسم موقفه من عودة رمضان صبحي للأهلي

منذ ساعتين

الخطيب يوافق على طلب اتحاد جدة بشرط وحيد

منذ ساعة و نصف

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ ثلث ساعة

كلوب يُهاجم محمد صلاح بهذا التصريح المثير

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الصحة: وصول نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" كدفعة أولى قريبا

منذ أقل من ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عن الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ثلاثة صفقات سوبر في الزمالك بأوامر كارتيرون

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

السياحة والآثار: نقل المومياوات الملكية.. قريبًا بمعايير عالمية

تعرف على أسعار تذاكر دخول متحف الحضارة قبل افتتاحه

"الفجر" تنشر صور تجهيزات متحف الحضارة قبل استقبال المومياوات

أحمد غنيم يكشف مصير المومياوات بعد وصولها لمتحف الحضارة المصرية

بعد نقل المومياوات إليه.. تعرف على أسعار تذاكر دخول متحف الحضارة (فيديو)

استقبال الزوار وتأهيل المومياء.. ماذا يحدث في متحف الحضارة بعد موكب المومياوات الملكية؟

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:57 م

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

04:01 م

الصحة: وصول نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" كدفعة أولى قريبا

05:33 م

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:56 ص

كلوب يُهاجم محمد صلاح بهذا التصريح المثير

05:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

سلسله غفران الغريب لجليله تلفت الانظار في " نسل الاغراب"

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟