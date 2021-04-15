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موعد عرض مسلسل "حرب أهلية" على قناة CBC فى رمضان

الخميس 15/أبريل/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعلنت قناة CBC عن موعد عرض مسلسل "حرب اهلية" للنجمة يسرا على شاشتها الساعة 7.45 مساء، يوميًا خلال شهر رمضان، على أن تعلن القناة عن مواعيد الإعادة ومواعيد العرض على قناة CBC دراما خلال الساعات القليلة المقبلة.


مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.


وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، أما باسل خياط فيظهر بدور "يوسف" وهو طبيب نفسى، وتجسد جميلة عوض دور الابنة الأولى ليسرا، مايان السيد تقدم دور الابنة الثانية، وتجسد أروى جودة شخصية "فريدة" هي إنسانة وحيدة، تعيش بعيدًا عن أهلها على خلفية مشاكل مع والدها، أما اللبنانية سينتيا خليفة وتظهر بشخضية "نادين".

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يسرا حرب اهلية باسل خياط اروي جودة

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