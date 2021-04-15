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سفير الإمارات بالقاهرة يشارك بإطلاق وثيقة مكافحة العنف ضد المرأة بالكنيسة الكاثوليكية

الخميس 15/أبريل/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
عمرو سمير
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شارك الدكتور حمد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، في فاعليات إطلاق وثائق: "مكافحة العنف ضد المرأة، ومناهضة ختان الإناث، وتنظيم الأسرة"، وذلك تحت رعاية وحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالعباسية.

 

وشارك بالحضور  عدد من الشخصيات منهم الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، نيكولا شامبين سفير الولايات المتحدة الامريكية بالقاهرة، ستيفان روماتيت سفير فرنسا بالقاهرة، هان موريتس سفير هولندا بالقاهرة، كريستيان برجر سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة، إبراهيم لافي ممثل مكتب الاتحاد الأوروبي في القاهرة.

 

وتأتي مشاركة السفير الشامسي، انطلاقاً من الإيمان بأن للمرأة حقوقاً إنسانية لا يمكن المساس بها؛ فهي الشريكة والفاعلة في تكوين أسر مستقرة وآمنة، وهي العنصر الإنساني الذي يسهم في عملية البناء والتنمية، وهي ما يُعوّل عليها دائماً في تشكيل حاضر مزدهر ومستقبل مستدام للأجيال المقبلة.

 

وقد ألقي البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمته الذي استعرض من خلالها دور الكنيسة في مناهضة العنف ضد المرأة، والمناهض لختان الإناث؛ باعتباره شكلًا من أشكال العنف الموجه ضد المرأة والفتاة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

 

وقد أشارت الدكتور مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في كلمتها إلى أن مكافحة العنف ضد المرأة أصبح قضية  عالمية وتختلف من مجتمع لآخر حسب ثقافة المجتمع، والعنف له أشكال عديدة منها جسدي ولفظي، وكذلك مشكلة الزواج المبكر.
سفير الإمارات بالقاهرة يشارك بإطلاق وثيقة مكافحة العنف ضد المرأة بالكنيسة الكاثوليكية
سفير الإمارات بالقاهرة يشارك بإطلاق وثيقة مكافحة العنف ضد المرأة بالكنيسة الكاثوليكية

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سفير الامارات البابا تواضروس

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