تعرف على موعد عرض "ملوك الجدعنة" لـ مصطفى شعبان وعمرو سعد





المسلسل بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى، ويظهر خلال العمل مجموعة من ضيوف الشرف، وسيكون وجودهما بمثابة مفاجئة للجميع، خاصة أن العمل يدور في إطار تشويقي، كما يظهر الفنان يوسف شعبان، وهو يعتبر من آخر الأعمال التي قدمها قبل وفاته.





ويجتمع الثنائي عمرو سعد ومصطفي شعبان في عمل واحد، ويعتبر العمل بطولة جماعية، ما يضيف جودة للعمل الدرامي، كما يشهد المسلسل مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، منهم الفنان حسن الرداد.



يعرض مسلسل "ملوك الجدعنة" علي قناه mbc، بعد الإفطار تحديدًا في الساعة السابعة مساء بعد برنامج الفنان رامز جلال.