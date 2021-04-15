ثلثا الشركات الصغيرة في بريطانيا تتوقع تحسن الأداء الفصلي

في الوقت الذي تستعد في الحكومة البريطانية لتخفيض الدعم لبرنامج حماية الوظائف في يوليو استعدادا لإنهائه في شهر سبتمبر المقبل حذر اتحاد الأعمال الصغيرة من صدمة قد تصيب الوظائف في حال لم يجر الحفاظ على أماكن العمل وإجراءات الوقاية مع إعادة فتح الاقتصاد





مسح لاتحاد الأعمال الصغيرة أظهر أن حوالي ثلثي الشركات الصغيرة تتوقع تحسن الأداء في هذا الفصل في حين تتوقع واحدة من كل سبع شركات تسريح بعض العاملين لديها أو جميعهم





وفي المسح الذي أجري على نحو 1700 من أصحاب المشاريع الصغيرة توقع نحو 58 في المئة أن يتحسن الأداء على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة في حين قال 31 في المئة إن هذا الأداء سيزداد سوءا





أفاد 14 في المئة من الشركات بإمكانية تسريح بعض موظفيها أو جميعهم خلال الفترة الممتدة بين أبريل ويونيو 2021





ويقدم برنامج الاحتفاظ بالوظائف في ظل كورونا 80 في المئة من الأجور للموظفين الذين استغنت عنهم شركاتهم مؤقتا والذي أدى إلى حماية ملايين الوظائف حتى الآن