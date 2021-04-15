حسم موقف محمد الشناوي من مواجهة الزمالك

أكد الإعلامي أحمد شوبير بأن المسحة الطبية التي سيجريها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ستحسم موقف محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر من مباراة الزمالك المقبلة.





ويعاني الشناوي من الإصابة بفيروس كورونا كوفيد -19 والذي تعرض للإصابة به يوم الاثنين الماضي قبل مباراة الفريق الأحمر أمام النصر.





وكتب شوبير عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"غدا الجمعه يتحدد الموقف النهائي لمحمد الشناوى حارس الاهلي من المشاركه في مباراة الزمالك بعد المسحه الرسميه لكل الفريق".





ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.



