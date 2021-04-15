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مبيعات التجزئة ترتفع في الولايات المتحدة وطلبات إعانة البطالة تنخفض

الخميس 15/أبريل/2021 - 06:49 م
بوابة الفجر
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انتعشت مبيعات التجزئة الأميركية بقوة في مارس، إذ تلقى الأميركيون مدفوعات مساعدات مرتبطة بالجائحة إضافية من الحكومة، فيما سمحت زيادة نشاط التطعيم باللقاحات بعودة المزيد من النشاط الاقتصادي، مما يدعم التوقعات بنمو قوي في الربع الأول من العام.

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الخميس إن مبيعات التجزئة ارتفعت 9.8% الشهر الماضي.

وعُدلت بيانات فبراير بالزيادة بما يظهر تراجع المبيعات 2.7% بدلا من 3% في القراءة السابقة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة مبيعات التجزئة 5.9% في مارس.

وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل اليوم أن عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة ظل مرتفعا في الأسبوع الماضي، وهو ما ربما لا يعبر بدقة عن وضع سوق العمل.

فقد بلغ إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى مستوى معدلا في ضوء العوامل الموسمية عند 576 ألف طلب للأسبوع المنتهي في العاشر من أبريل، مقارنة مع 769 ألفا في
الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 700 ألف طلب في أحدث أسبوع.

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