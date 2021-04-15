زيدان يتغلب على غيابات ريال مدريد





لم تؤثر الغيابات على ريال مدريد أمام ليفربول خاصة في الدفاع بعد إصابة كل من سيرجيو راموس ورافائيل فاران بفيروس كورونا.





وصمد ثنائي الدفاع غير المعتاد بوجود إيدر ميليتاو وناتشو فرنانديز لتنتهي مباراة الإياب في أنفيلد بالتعادل دون أهداف أمس الأربعاء، ليحسم ريال مدريد النتيجة الإجمالية 3-1.





وشارك البرازيلي ميليتاو في التشكيلة الأساسية للمرة التاسعة فقط هذا الموسم، فيما خاض الإسباني ناتشو أكثر من نصف مباريات الفريق هذا الموسم لكن أداء الثنائي ضمن عدم افتقاد ريال مدريد جهود الثنائي الأساسي سيرجيو راموس ورفائيل فاران.





وقال كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد: "عانينا من غيابات مؤثرة، راموس وفاران لاعبان أساسيان في هذا الفريق، لكن ناتشو وميليتاو اثبتا أنهما يملكان كل شيء، لا تعلم متى ستحصل على فرصتك واللعب في هذا النادي ليس سهلاً على الإطلاق، لكنهما اثبتا أنهما على قدر المسؤولية".





وأتيحت لليفربول العديد من الفرص مقارنة بمواجهة الذهاب لكن ثنائي دفاع ريال مدريد بالإضافة إلى الظهير الأيمن فيدريكو فالفيردي والظهير الأيسر فيرلان مندي نجحوا في إيقاف محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.





وقال ناتشو بعد ثالث مباراة مهمة لريال مدريد في ثمانية أيام والتي تضمنت الفوز 2-1 على برشلونة: "أنا وميليتاو لاعبان في الفريق الأول والحقيقة الواضحة هنا أننا نقوم بالعمل المناسب، لعبنا 3 مباريات صعبة، وكلها كانت صعبة لكننا قدمنا أداء على أعلى مستوى، كنا نعلم أن ليفربول سيضغط علينا طيلة الوقت لكننا كنا رائعين في الدفاع".