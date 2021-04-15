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البحث عن الجاني.. تفاصيل وأحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 3

الخميس 15/أبريل/2021 - 05:56 م
مسلسل ضل راجل الحلقة 3
مسلسل ضل راجل الحلقة 3
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مسلسل ضل راجل الحلقة 3 .. تسارعت أحداث مسلسلات رمضان 2021 مع مرور وعرض الحلقات تباعاً حيث بدأت الرؤى في التكشف أمام الجمهور، ليقرر المشاهد العمل الذي سيتابعه.

مسلسل ضل راجل الحلقة 3

وتصدر مسلسل ضل راجل الحلقة 3 تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب إذاعة الحلقة التي شدت أحداثاً كبيرة وشيقة، عقب تعرض ابنة ياسر جلال للإجهاض ونقلها للمستشفى.

أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 3

وتناول مسلسل ضل راجل الحلقة 3 محاولة معرفة ياسر جلال للمتسبب في إصابة ابنته ومحاولة قتلها، حيث دار بينه وبين "نور اللبنانية" الطبيبة المعالجة حوار لتوضيح ما حدث لابنته.

تفاصيل مسلسل ضل راجل الحلقة 3

وتأكد ياسر جلال خلال مسلسل ضل راجل الحلقة 3 أن ابنته تعرضت لمحاولة إجهاض عنيفة كادت أن تودي بحياتها، لينهار الأب ويسرع نحو غرفة الرعاية المركزة.

مسلسل ضل راجل الحلقة 3 وإصابة ابنة ياسر جلال 

دخل ياسر جلال إلى مكان مرقد ابنته "شهد" لستحدث إليها في تسارع كبير لـ مسلسل ضل راجل الحلقة 3 حيث قال لابنته: "شهد ردى عليا.. لازم أعرف مين اللى عمل فيها كدة".

الطبيبة تهدئ ياسر جلال في مسلسل ضل راجل الحلقة 3

وحاولت الفنانة نور اللبنانية أثناء أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 3  منع ياسر جلال مما يفعله، وتهدئته وإخراجه من داخل غرفة العناية المركزة.

جلال يبحث عن الحقيقة خلال مسلسل ضل راجل الحلقة 3

وعاد جلال إلى حيث كانت تسهر ابنته في حفل عيد ميلاد وترتفع وتيرة مسلسل ضل راجل الحلقة 3 ويسأل عما حدث إلا أن العاملين أنكروا ما حدث بل أنكروا إقامة أية حفلات من الأساس.

مشاجرة في مسلسل ضل راجل الحلقة 3

اشتبك ياسر جلال خلال أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 3 مع العاملين حيث تأكد من كذبهم، عندما أنكروا وجود فتاة تدعى نادين إلا أن صديقه الفنان أحمد رزق تدخل لمنع تأزم الموقف.

نور وعلاقتها الزوجية في مسلسل ضل راجل الحلقة 3

ورفضت الفنانة نور في مسلسل ضل راجل الحلقة 3 محاولة تقرب أحد الأطباء إليها حيث علم أن هناك علاقة متوترة بينها وزوجها.

نرمين الفقي تظهر في مسلسل ضل راجل الحلقة 3

عاد ياسر جلال للمنزل ليحاول اللحاق بنرمين الفقي التي غابت عن الوعي، ويجلس بجوارها ويبكى ويترجاها بأن تعود سالمة مرة أخرى، خلال مسلسل ضل راجل الحلقة 3 الذي شهد أحداثا شيقة.

انتهاء مسلسل ضل راجل الحلقة 3

وانتهى مسلسل ضل راجل الحلقة 3 على اتصال ياسر جلال بوالدة نادين، ليخبرها بما حدث لابنته يوم عيد ميلاد ابنتها، فتخبره أن عيد ميلادها لم يأت وقته بعد، وأن هناك سرا آخر وراء الحادث، بانتظار ما تسفر عنه الحلقات القادمة.

مواعيد عرض مسلسل ضل راجل والقنوات الناقلة

يُذكر أن مسلسل ضل راجل الذي عرضت حلقته الثالثة يذاع عبر فضائية الحياة يوميا طوال رمضان 2021، في تمام الـ11:30 مساء،  والذي يقوم ببطولته ياسر جلال، ونرمين الفقي، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغني ونخبة من ألمع نجوم الفن.

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