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مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

الخميس 15/أبريل/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استمرار نجم الفريق بين صفوفه بالموسم الجديد.

وتمسك موسيماني، برحيل محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب كثرة أزماته.

وبالرغم من دخول اللاعب قائمة الفريق لمواجهة النصر القاهري بكأس مصر، إلا أن المدير الفني لا يزال يتمسك بخروجه عن التتش.

وكان كهربا أنهى فترة عقوبته في 31 مارس الماضي، بقرار من المدير الفني بعد إيقافه لمدة شهر عن المشاركات وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه لعدم الالتزام.

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موسيماني كهربا الأهلي

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