طائر الأهلي المهاجر يشترط على موسيماني قبل العودة





يسعى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني للحصول على أكثر من صفقة خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة وبالأخص على مستوى مركز المهاجم الصريح بسبب مشكلة العقم الهجومي الذي يضرب القلعة الحمراء مؤخرًا.





وكشفت بعض المصادر المقربة من عمرو جمال لاعب طلائع الجيش أن إشترط على مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني قبل الموافقة على العودة إلى القلعة الحمراء بعد إنتهاء فترة إعارته لطلائع الجيش.





ويرحب عمرو جمال بالعود إلى بيته النادي الأهلي خاصةً بعد خوض تجربة إحترافية في جنوب أفريقيا مع إشتراطه بأن يلعب أساسيًأ ولا يجلس على مقاعد الإحتياط.





حيث يرغب اللاعب في أن يكون ضمن التشكيل الأساسي والأعمدة الرئيسية التي سيعتمد عليها موسيماني ولا يسعى لأن يكون لاعب أحتياطي كما حدث معه حينما كان متواجد ضمن صفوف الفريق خلال السنوات الماضية.



