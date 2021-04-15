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موسيماني يستقر على بدلاء ثلاثي الأهلي المصاب أمام الزمالك

الخميس 15/أبريل/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على بدلاء الثلاثي المصاب خلال مباراة الزمالك بالدوري العام.

ومن المنتظر أن يغيب عن الأهلي كل من جونيور أجايي بسبب إصابة تعرض لها خلال مواجهة سيمبا التنزاني، بالإضافة إلى ياسر إبراهيم للإصابة أيضًا.

كما يغيب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، والذي تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسب نتيجة المسحة الطبية الأخيرة.

وقرر موسيماني، الدفع بخدمات كل من علي لطفي في مركز حراسة المرمى، على أن يتم استمرار رامي ربيعة في التشكيل الأساسي، مع ظهور طاهر محمد طاهر بشكل أساسي خلال مواجهة القمة.

ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك، في قمة الدوري المصري الممتاز يوم 18 أبريل الجاري على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الاسبوع الرابع بالدوري المصري الممتاز.

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