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نجم ريال مدريد يحدد وجهته في الموسم المقبل

الخميس 15/أبريل/2021 - 07:30 م
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية عن اقتراب الفرنسي رافائيل فاران نجم دفاع ريال مدريد الإسباني من الانضمام إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.

وأكد برنامج التشيرينجيتو الإسباني أن فاران دخل في مفاوضات متقدمة للغاية مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في حين أدرك مسئولي الملكي أن النجم الفرنسي لن يُجدد عقده.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن فاران حسم قراره بالرحيل وخوض تجربة جديدة خارج الدوري الإسباني لذا يفكر مسئولي ريال مدريد في بيعه، حيث لم يتبق في عقده سوى موسم واحد.

ولفت البرنامج الإسباني أن فاران غاب عن المباريات الثلاث الأخيرة لريال مدريد أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا وبرشلونة في البرنامج الإسباني أن عقب إصابته بفيروس كورونا.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن الملكي نجح في بلوغ الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ليفربول في دور الثمانية بثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع المبارتين.

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