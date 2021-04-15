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اليوم.. أول ظهور لماجد الكدواني في "ولاد ناس"

الخميس 15/أبريل/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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يظهر اليوم النجم ماجد الكدواني كضيف شرف في الحلقة الرابعة من مسلسل "ولاد ناس"، وكان العمل قد قدم حالة إستثنائية خاصة نسجها داخل كل بيت مصري فور بدء عرضه عبر عدد من القنوات الفضائية ضمن السباق الدرامي الرمضاني.


وذلك لما يطرحه العمل من قضية إجتماعية وإنسانية تخترق ملف شائك لم تتطرق له الدراما من قبل، هو ملف المدارس الخاصة والدولية وما يجري بداخلها من استغلال للأسر المصرية، كما يتطرق العمل لعلاقة الأباء بأولادهم وانشغالهم بتفاصيل الحياة المتسارعة على حساب تربية أبنائهم، وتجاهلهم لإقامة علاقة أسرية سليمة مع الأبناء.


ومنذ عرض الحلقة الأولى للعمل بدأت ردود الفعل الإيجابية تنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتفاعل معه الجمهور بصورة كبيرة لأنه يمس الكثير من الأسر المصرية ويقترب من قضايا إجتماعية بارزة في المجتمع المصري، خاصة بعد المشهد الأصعب في العمل حتى الأن وهو مشهد حادث أتوبيس الأطفال، ثم تصاعدت الأحداث بمشاهد مؤثرة لأسر الأطفال في للمستشفى التي تم نقلهم إليها.


مسلسل "ولاد ناس" إنتاج سكوير ميديا منى قطب وإبراهيم حمودة، ويعرض متزامنا على عدة قنوات مصرية هي "النهار، صدى البلد، المحور، القاهرة والناس، ten"، كما يعرض خارج مصر عبر قناة cbs السعودية ومنصات فيو.


الجدير بالذكر أن مسلسل "ولاد ناس" بطولة رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي، وتأليف وإخراج هاني كمال.

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مسلسل ولاد ناس ماجد الكواني

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