Advertisements

موعد أذان المغرب في ثالث أيام رمضان 2021

الخميس 15/أبريل/2021 - 06:05 م
موعد أذان المغرب في ثالث أيام رمضان 2021
موعد أذان المغرب في ثالث أيام رمضان 2021
Advertisements

موعد أذان المغرب في ثالث أيام رمضان 2021 .. يزداد البحث عن عدة أمور خلال شهر رمضان المبارك، والتي ترتبط بمواعيد الصلوات والسحور وآذان المغرب إلى جانب البرامج والمسلسلات.

موعد أذان المغرب في ثالث أيام رمضان 2021

ويبحث الكثيرون عن موعد أذان المغرب في ثالث أيام رمضان 2021 والذي تفصلنا عنه دقائق معدودة، من أجل تناول الطعام وتأدية صلاة المغرب والاستعداد للتراويح.


ونرصد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية موعد أذان المغرب في ثالث أيام رمضان 2021 بحسب  الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة المصرية، في السطور التالية:

القـاهـرة

06:22 

الأسكندرية

06:29 

طنطــا

06:24 

المنصورة

06:23 


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد أذان المغرب في ثالث أيام رمضان 2021 موعد أذان المغرب في ثالث أيام رمضان موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان 2021 موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان بوابة الفجر الالي أذان المغرب في ثالث أيام رمضان 2021

أخبار تهمك

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 7 ساعات

حسم موقف محمد الشناوي من مواجهة الزمالك

منذ 39 دقيقة

بالأسماء.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

كلوب يحمل صلاح مسئولية توديع دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الخطيب يحسم موقفه من عودة رمضان صبحي للأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عن الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

كلوب يُهاجم محمد صلاح بهذا التصريح المثير

منذ ساعة و 26 دقيقة

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة موجعة قوية للأهلي قبل مواجهة القمة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. ثلاثة صفقات سوبر في الزمالك بأوامر كارتيرون

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يوافق على طلب اتحاد جدة بشرط وحيد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نجم ريال مدريد يقرر الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: وصول نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" كدفعة أولى قريبا

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

موعد أذان المغرب في أول يوم من رمضان 1440

موعد أذان المغرب ثالث يوم رمضان بجميع محافظات مصر

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الأحد 1440 هجريا بجميع محافظات مصر

امساكية رمضان 2020 .. موعد اول ايام شهر الصيام في مصر والسعودية ومواقيت الصلاة

تعرف على موعد آذان المغرب في كافة المحافظات

تعرف على مواعد أذان الفجر والسحور ثالث أيام رمضان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:57 م

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

04:01 م

الصحة: وصول نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" كدفعة أولى قريبا

05:33 م

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:56 ص

كلوب يُهاجم محمد صلاح بهذا التصريح المثير

05:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

سلسله غفران الغريب لجليله تلفت الانظار في " نسل الاغراب"

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟