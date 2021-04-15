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نقابة المهن التمثيلية تنعى الكاتب الكبير ونقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد

الخميس 15/أبريل/2021 - 06:07 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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نعت نقابة المهن التمثيلية بقيادة الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد الذى رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 86 عاما.


وجاء في البيان:" تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع فنانى مصر رحيل القامة الصحفية الكبيرة مكرم محمد أحمد الفارس النبيل الذى ساهم بقلمة الحر بإخلاص وأمانة في الدفاع عن قضايا وطنه لقد فقدت الصحافة المصرية والعربية أحد أهم شيوخ الصحافة النقيب السابق للصحفيين والأمين العاد لاتحاد الصحفيين العرب سابقا وأول رئيس للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نسأل الله أن يشمله بواسع رحمته ويلهمنا وذويه الصبر والسلوان".


كان الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق قد تعرض منذ أيام لوعكة صحية، نقل على إثرها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج، وتوفي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عامًا.


كان الكاتب الكبير واحدا من أهم شيوخ مهنة الصحافة وله باع طويل فى العمل الصحفى، ولد الكاتب الراحل بمحافظة المنوفية عام 1935 وحصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة من جامعة القاهرة عام 1957، بدأ عمله الصحفى محررا بالأخبار ثم عمل مديرا لمكتب الأهرام فى دمشق بسوريا حتى عين رئيسا لقسم التحقيقات بالأهرام، وفى عام 1980 عين رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، وشغل منصب نقيب الصحفيين فى الفترة من عام 1989 وحتى عام 1993، ثم نجح فى انتخابات نقابة الصحفيين فى 2007 ليتولى المنصب مرة أخرى.

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نقيب الصحفيين اشرف زكي

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