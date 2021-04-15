Advertisements

نبأ سار للأهلي قبل لقاء القمة

الخميس 15/أبريل/2021 - 07:30 م
الاهلي
الاهلي
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشف الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي عن حالة نجم الفريق أكرم توفيق وذلك عقب تعرضه لإصابة قوية في الذراع.

وأكد أحمد أبو عبلة أن نتيجة أشعة أكرم توفيق جاءت مطمئنة للغاية.

وأوضح أحمد أبو عبلة أن نتيجة الأشعة التي خضع لها أكرم توفيق أثبتت إصابته بكدمة قوية فقط في الذراع وأن حالته مطمئنة ولا تدعو للقلق.

وأفاد أحمد أبو عبلة بأن أكرم توفيق سيخضع لفحص طبي غدًا الخميس من أجل الاطمئنان على حالته وتحديد موقفه بشأن المشاركة في التدريبات الجماعية و أن حالة توفيق جيدة بعد أن جاءت نتيجة الأشعة مطمئنة للغاية.

أخبار تهمك

الخطيب يوافق على طلب اتحاد جدة بشرط وحيد

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ثلاثة صفقات سوبر في الزمالك بأوامر كارتيرون

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة: وصول نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" كدفعة أولى قريبا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يرفض التوقيع للزمالك تحت تهديد السلاح في برنامج 5 نجوم

منذ 33 دقيقة

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

طائر الأهلي المهاجر يشترط على موسيماني قبل العودة

منذ ساعة و 23 دقيقة

كلوب يُهاجم محمد صلاح بهذا التصريح المثير

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موسيماني يستقر على بدلاء ثلاثي الأهلي المصاب أمام الزمالك

منذ أقل من ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عن الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ 35 دقيقة

بالأسماء.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك

منذ ساعتين و 52 دقيقة

نجم ريال مدريد يحدد وجهته في الموسم المقبل

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:19 م

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

04:01 م

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:56 ص

الصحة: وصول نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" كدفعة أولى قريبا

05:33 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

سلسله غفران الغريب لجليله تلفت الانظار في " نسل الاغراب"

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟