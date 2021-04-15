نبأ سار للأهلي قبل لقاء القمة

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي عن حالة نجم الفريق أكرم توفيق وذلك عقب تعرضه لإصابة قوية في الذراع.





وأكد أحمد أبو عبلة أن نتيجة أشعة أكرم توفيق جاءت مطمئنة للغاية.





وأوضح أحمد أبو عبلة أن نتيجة الأشعة التي خضع لها أكرم توفيق أثبتت إصابته بكدمة قوية فقط في الذراع وأن حالته مطمئنة ولا تدعو للقلق.





وأفاد أحمد أبو عبلة بأن أكرم توفيق سيخضع لفحص طبي غدًا الخميس من أجل الاطمئنان على حالته وتحديد موقفه بشأن المشاركة في التدريبات الجماعية و أن حالة توفيق جيدة بعد أن جاءت نتيجة الأشعة مطمئنة للغاية.



