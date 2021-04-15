بعد استشهاد فهمي.. تعرف على مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3 .. حققت العديد من الأعمال الدرامية المقدمة ضمن مسلسلات رمضان 2021، نجاحاً كبيراً مع عرض أولى الحلقات، وعلى رأسها الاختيار 2.





مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3





وتساءل الكثيرون عن موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3 بعدما اشتعلت الأحداث، التي أبدع في ترتيبها المخرج بيتر ميمي، ليتوسم المشاهدونا خيرا في أن هذا الجزء سيكون على قدر "الاختيار 1".





موعد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3





ودخل مسلسل الاختيار 2 في منافسة شرسة مع الكثير من الأعمال المقدمة خلال الموسم الرمضاني 2021، إلا أنه حقق نسب مشاهدات كبيرة، تؤكد انه عمل كبير.





وترصد بوابة الفجر الإلكترونية مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3 من أجل معرفة تفاصيل هذا العمل الملحمي الكبير، الذي انتهت ثاني حلقاته على استشهاد النجم أحمد فهمي، في السطور التالية:





موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3 على "أون"





أعلنت مجموعة قنوات أون الفضائية عن إذاعة مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3 في تمام الـ9 مساءً كما يعاد في الـ2 صباحا مع وجود إعادة ثانية في 3 ونصف مساءً.





موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3 على قناة أبو ظبي وإي آر تي حكايات





ويذاع مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3 عبر فضائية قناة أبوظبي في تمام الـ11 مساءً، وينقل عبر قناة Art حكايات في الـ11 مساءً ويعاد في السابعة صباحا والـ3 عصراً، وذلك طوال شهر رمضان 2021.





مسلسل الاختيار 2 ونجوم العمل





ويقوم ببطولة مسلسل الاختيار 2 الذي يترقب المشاهدون عرض الحلقة 3 اليوم، النجم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإنجي المقدم وهو من إخراج بيتر ميمي.







