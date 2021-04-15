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بعد استشهاد فهمي.. تعرف على مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3

الخميس 15/أبريل/2021 - 06:18 م
مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3
مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3
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مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3 .. حققت العديد من الأعمال الدرامية المقدمة ضمن مسلسلات رمضان 2021، نجاحاً كبيراً مع عرض أولى الحلقات، وعلى رأسها الاختيار 2.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3

وتساءل الكثيرون عن موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3 بعدما اشتعلت الأحداث، التي أبدع في ترتيبها المخرج بيتر ميمي، ليتوسم المشاهدونا خيرا في أن هذا الجزء سيكون على قدر "الاختيار 1".

موعد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3

ودخل مسلسل الاختيار 2 في منافسة شرسة مع الكثير من الأعمال المقدمة خلال الموسم الرمضاني 2021، إلا أنه حقق نسب مشاهدات كبيرة، تؤكد انه عمل كبير.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3 من أجل معرفة تفاصيل هذا العمل الملحمي الكبير، الذي انتهت ثاني حلقاته على استشهاد النجم أحمد فهمي، في السطور التالية:

موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3 على "أون"

أعلنت مجموعة قنوات أون الفضائية عن إذاعة مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3 في تمام الـ9 مساءً كما يعاد في الـ2 صباحا مع وجود إعادة ثانية في 3 ونصف مساءً.

موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3  على قناة أبو ظبي وإي آر تي حكايات

ويذاع مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3  عبر فضائية قناة أبوظبي في تمام الـ11 مساءً، وينقل عبر قناة Art  حكايات في الـ11 مساءً ويعاد في السابعة صباحا والـ3 عصراً، وذلك طوال شهر رمضان 2021.

مسلسل الاختيار 2 ونجوم العمل

ويقوم ببطولة مسلسل الاختيار 2 الذي يترقب المشاهدون عرض الحلقة 3 اليوم، النجم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإنجي المقدم وهو من إخراج بيتر ميمي.


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