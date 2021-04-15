الداخلية تعلن تشغيل مقار تلقي بلاغات المواطنين المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات

أعلنت وزارة الداخلية عن بدء تشغیل مقار تلقى بلاغات المواطنین المتعلقة بجرائم تقنیة المعلومات، وذلك في إطار إستراتیجیة وزارة الداخلیة الھادفة في أحد محاورھا إلى تطویر منظومة.



وتتلقى بلاغات المواطنین لاسیما الخاصة بجرائم الإنترنت "جرائم تقنیة المعلومات"، فقد تم بدء العمل وتلقى بلاغات المواطنین إبتداءً من الیوم الخمیس الموافق 15الجارى بالمقار الجدیدة بأقسام تكنولوجیا المعلومات بكافة مدیریات الأمن على مستوى الجمھوریة والتى إضطلعت الإدارة العامة لتكنولوجیا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجیا المعلومات بتجھیزھا بالتنسیق مع الأجھزة الأمنیة المعنیة بالوزارة لتلقى بلاغات المواطنین عن جرائم تقنیة المعلومات وفحصھا فنیًا بأقسام تكنولوجیا المعلومات بكافة مدیریات الأمن وذلك من خلال المقار التى تم تجھیزھا بأجھزة الحاسبات الآلیة وملحقاتھا وربطھا بمنظومة تلقى البلاغات بالإدارة، فضلًا عن تزویدھا بكافة المساعدات اللازمة لإجراء الفحص الفنى لتلك البلاغات تنسیقًا وإدارة مكافحة جرائم تقنیة المعلومات بالإدارة.



یأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلیة على إعلاء قیم حقوق الإنسان والتیسیر على المواطنین فى تقدیم الخدمات الأمنیة فى سھولة ویسر.