Advertisements

توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لمصر للطيران والخطوط السودانية

الخميس 15/أبريل/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
شهد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لمصر للطيران والخطوط الجوية السودانية وذلك بحضور السيد خالد الشيخ نائب السفير السوداني لدى جمهورية مصر العربية.
 
قام بتوقيع المذكرة السيد ياسر تيمو مدير عام الخطوط الجوية السودانية ومن الجانب المصرى الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

وفي بداية الاجتماع رحب وزير الطيران بالسيد ياسر تيمو مدير عام الخطوط الجوية السودانية مشيدًا بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين شركة مصر للطيران والخطوط الجوية السودانية من أجل تعزيز فرص التبادل التجاري وتنشيط حركة السفر والطيران ضمن خطة الحكومة المصرية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال تسخير كافة الإمكانيات ونقل الخبرات المصرية إلى الجانب السوداني وخاصة في مجال الطيران المدني.

وأضاف منار أن مذكرة التفاهم تتضمن قيام كوادر مصرللطيران بتدريب العاملين بالخطوط الجوية السودانية في مجالات قيادة الطائرات وتدريب الضيافة الجوية وكذا المشاركة في تحديث اسطول الخطوط السودانية من الطائرات وإدارة تخطيط الشبكات وتطوير أنشطة صيانة وعمرة الطائرات بالخطوط السودانية وتقديم كافة الخدمات الاستشارية فى مجالات الجودة والاعتمادات الفنية منها شهادة الايوزا وال TSO، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة فى مجال الأسواق الحرة والخدمات الجوية وتدريب العاملين بالخطوط السودانية فى مجال أمن الطيران وكذا تطوير الخدمات الارضية وتوفير المعدات والتأهيل للحصول على اعتماد شهادة الايزاجو والتعاون فى مجال الشحن الجوى ومناقشة أوجه التعاون المستقبلية الأخرى وذلك لمواكبة زيادة حجم الحركة الجوية والتجارية المتوقعة بين البلدين وبما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادى للشركتين الوطنيتين.

وقد اتفق الجانبان على تشكيل محموعة عمل مشتركة بين الطرفين وعقد اجتماعات دورية لمتابعة موقف المشروعات والتعاقدات المنبسقة من مجالات التعاون المتفق عليها.

ومن جانبه أعرب السيد ياسر تيمو مدير عام الخطوط الجوية السودانية عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع الشركة الوطنية مصرللطيران لما تمتلكه من خبرات وكوادر بشرية وإمكانيات فنية كبيرة مشيدًا بتاريخ مصر للطيران العريق كونها أول شركة طيران أنشأت بافريقيا والشرق الأوسط.

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على بدلاء ثلاثي الأهلي المصاب أمام الزمالك

منذ أقل من ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة: وصول نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" كدفعة أولى قريبا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الخطيب يوافق على طلب اتحاد جدة بشرط وحيد

منذ حوالي 3 ساعات

كلوب يُهاجم محمد صلاح بهذا التصريح المثير

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك

منذ ساعتين و 54 دقيقة

طائر الأهلي المهاجر يشترط على موسيماني قبل العودة

منذ ساعة و 25 دقيقة

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عن الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ 37 دقيقة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

نجم ريال مدريد يحدد وجهته في الموسم المقبل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يرفض التوقيع للزمالك تحت تهديد السلاح في برنامج 5 نجوم

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ثلاثة صفقات سوبر في الزمالك بأوامر كارتيرون

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:19 م

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

04:01 م

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:56 ص

الصحة: وصول نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" كدفعة أولى قريبا

05:33 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

سلسله غفران الغريب لجليله تلفت الانظار في " نسل الاغراب"

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟