Advertisements

وكيل تعليم الفيوم يعقد اجتماع تنسيقي لتنفيذ برنامج للتنمية المهنية لمديري المدارس الابتدائية

الخميس 15/أبريل/2021 - 07:08 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements

عقد الدكتور محمد عبدالله، وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، أجتماعا تنسيقيا بديوان المديرية بقاعة المسرح للسادة المدربين للتعريف ببرنامج التنمية المهنية لمديري المدارس الابتدائية على مجتمعات الممارسة المهنية، والذي سيتم تنفيذه بجميع المدارس الابتدائية على مستوى محافظة الفيوم.
وذلك تحت رعاية الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وبحضور الأستاذة جهاد البراوى، والدكتور إبراهيم مسئولي إدارة التدريب بالمديرية.


جدير بالذكر، ستبدأ فعاليات تنفيذ البرنامج التدريبي بعدد من الإدارات التعليمية الأسبوع المقبل وتستكمل التدريبات بعد الإنتهاء من الامتحانات.

أخبار تهمك

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ 36 دقيقة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عن الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

كلوب يُهاجم محمد صلاح بهذا التصريح المثير

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الخطيب يوافق على طلب اتحاد جدة بشرط وحيد

منذ حوالي 3 ساعات

طائر الأهلي المهاجر يشترط على موسيماني قبل العودة

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. ثلاثة صفقات سوبر في الزمالك بأوامر كارتيرون

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على بدلاء ثلاثي الأهلي المصاب أمام الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الصحة: وصول نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" كدفعة أولى قريبا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يرفض التوقيع للزمالك تحت تهديد السلاح في برنامج 5 نجوم

منذ 34 دقيقة

نجم ريال مدريد يحدد وجهته في الموسم المقبل

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:19 م

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

04:01 م

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:56 ص

الصحة: وصول نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" كدفعة أولى قريبا

05:33 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

سلسله غفران الغريب لجليله تلفت الانظار في " نسل الاغراب"

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟