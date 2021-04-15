وكيل تعليم الفيوم يعقد اجتماع تنسيقي لتنفيذ برنامج للتنمية المهنية لمديري المدارس الابتدائية



عقد الدكتور محمد عبدالله، وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، أجتماعا تنسيقيا بديوان المديرية بقاعة المسرح للسادة المدربين للتعريف ببرنامج التنمية المهنية لمديري المدارس الابتدائية على مجتمعات الممارسة المهنية، والذي سيتم تنفيذه بجميع المدارس الابتدائية على مستوى محافظة الفيوم.

وذلك تحت رعاية الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وبحضور الأستاذة جهاد البراوى، والدكتور إبراهيم مسئولي إدارة التدريب بالمديرية.





جدير بالذكر، ستبدأ فعاليات تنفيذ البرنامج التدريبي بعدد من الإدارات التعليمية الأسبوع المقبل وتستكمل التدريبات بعد الإنتهاء من الامتحانات.

