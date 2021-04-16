3 أهداف مهمة لاتفاقية التنوع البيولوجي.. اعرفها

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السيدة لينا ناتاشا ليند سفيرة النرويج بالقاهرة لمناقشة سبل التعاون في مجال الدفع بمسار اتفاقية التنوع البيولوجي، والتعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات البيئية.





وأكدت "فؤاد"، أن مداخلات وزير البيئة النرويجي والدول الأخرى خلال الفترة الماضية كان لها أثرا كبيرا في الدفع بمسار الاتفاقية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يوجهها العالم جراء جائحة كورونا والتي أعاقت فرص المفاوضات واللقاءات المباشرة، وحولتها إلى لقاءات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.





وكشفت وزيرة البيئة عن اهداف اتفاقية التنوع البيولوجي، خلال اللقاء مع السيدة لينا ناتاشا ليند سفيرة النرويج بالقاهرة.





وترصد " الفجر " في السطور التالية اهداف الاتفاقية التنوع البيولوجي:





1_ استكمال خارطة طريق الاتفاقية لما بعد عام 2020 بشأن التنوع البيولوجي.





2- وضع خريطة طريق جديدة لتنوع البيولوجي لتستمر لعام 2050.





3- جهود الاتفاقية سترسم القرارات الصادرة عن COP14 خطى العالم في مجال التنوع البيولوجي لثلاثين عام قادمة.





وفي ذات السياق، أشارت وزيرة البيئة خلال اللقاء، إلى أن مصر تشهد فترة مميزة في مجال البيئة والاستدامة واللذان أصبحا ضمن أولويات الأجندة الوطنية للتنمية، ومن المجالات ذات الأولوية حاليا إدارة المخلفات الصلبة خاصة بعد وضع منظومة جديدة وإنشاء جهاز متخصص في تنظيم وتخطيط ورقابة هذه المنظومة، وبناء القدرات والإطار المؤسسي والاستراتيجي، بالإضافة إلى إتاحة فرص اكبر للقطاع الخاص للاستثمار في مجال ادارة المخلفات ومنها تحويل المخلفات لطاقة، وتشجيع الشركات الكبرى على المشاركة من خلال مسئوليتها المجتمعية في إعادة تدوير مخلفات البلاستيك، إلى جانب التكامل مع القطاع غير الرسمي وتوفيق أوضاعه، وذلك في إطار إصدار اول قانون لإدارة المخلفات بكل أنواعها في مصر.



