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تعليم الفيوم يحصد مركز خامس جمهورية بمسابقة أجمل حديقة

الخميس 15/أبريل/2021 - 07:12 م
بوابة الفجر
ريهام على
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شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم توجية ( التربية الزراعية ) في مسابقة أجمل حديقة مدرسية على مستوى الجمهورية.

حيث فازت مدرسة عزة زيدان الرسمية للغات إدارة غرب الفيوم التعليمية بالمركز الخامس جمهورية، وتسلم توجية التربية الزراعية درع التميز من ديوان عام الوزارة بحضور قيادات الوزارة.

وفي ذلك تقدم الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة لتوجية التربية الزراعية ومدرسة عزة زيدان الرسمية للغات، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل وتحقيق مركز متقدم على مستوى الجمهورية فى المسابقة.
تعليم الفيوم يحصد مركز خامس جمهورية بمسابقة أجمل حديقة
تعليم الفيوم يحصد مركز خامس جمهورية بمسابقة أجمل حديقة
تعليم الفيوم يحصد مركز خامس جمهورية بمسابقة أجمل حديقة
تعليم الفيوم يحصد مركز خامس جمهورية بمسابقة أجمل حديقة
تعليم الفيوم يحصد مركز خامس جمهورية بمسابقة أجمل حديقة
تعليم الفيوم يحصد مركز خامس جمهورية بمسابقة أجمل حديقة

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