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سعد الصغير لـ"شيخ الحارة": "عمر ما أغنية ضربت معايا زي شاكوش وحمو بيكا"

الخميس 15/أبريل/2021 - 07:14 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أكد الفنان سعد الصغير، أنه وقف بجانب المطربين حسن شاكوش وحمو بيكا خلال أزمتهم الأخيرة مع نقابة الموسيقيين ولم يكن للحظة واحد كارهًا لهم، مقدما الاعتذار لهم بعد الإساءة لهم في أحدى لقاءاته الاعلامية، موضحًا أنه طالب من المذيع مسح هذه اللقطة إلا أنه رفض.



وأشار "الصغير"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه يعمل يوميًا في الأفراح، قائلا: "أنا بشتغل في فنادق فايف استار، ومطربي المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا نجحوا في تحقيق مشاهدات كبيرة لهم على أغانيهم، وربنا كرمهم وعمري ما في أغنية ضربت معايا زيهم.. ولكن أنا ثابت لحد دلوقتي".


وتابع: "مقولتش ربنا واقف معايا.. قولت أنا بتاجر مع ربنا، والأموال التي اتحصل عليها مقابل الغناء في الكبارية حرام، والاغاني في الأفراح المحترمة أموالها حلال".

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