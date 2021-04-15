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رحلتي من الشك إلى بلطيم.. شوبينج نهاية العالم في الحلقة الثالثة

الخميس 15/أبريل/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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مازال سارة وحازم في بداية رحلتهما إلى معسكر الناجين من النيزك المتواجد في بلطيم، وقررا الذهاب إلى السوبر ماركت لشراء كل ما سيحتاجان إليه في الرحلة. 


تكتشف سارة أنها بحاجة إلى حذاء جديد وتقضي مع زوجها ساعات في اختيار "جزمة جديدة"، وتحاول هي انتقاء ما يناسب نهاية العالم والنيزك، ثم تختار طعام كيتو من أجل الحفاظ على رشاقتهما.


يختلف الزوجان مجددا حول سواقة سارة للسيارة واتهامها الدائم له بأنه عنصري ضد المرأة ويحاول هو دائما تذكيرها بأن العالم انتهى وأنهما بحاجة للوصول إلى معسكر بلطيم، ليكتشف أنها نسيت وضع بنزين في السيارة.
تخوض هنادي مهنا السباق الرمضاني مع زوجها، من خلال مسلسل «رحلتي من الشك إلى بلطيم» الذي تقام أحداثه في يناير عام 2051، ويؤلفه صانع المحتوى أحمد حسن وشاركه الكتابة المذيعة منة عامر.


ويلعب النجمان الشابان دور حازم وسارة، وهما زوجان يحاولان الوصول لملجأ الناجين من كارثة كونية في بلطيم، ويقابلهما كل يوم مشكلات زوجية اجتماعية. تذاع حلقات «رحلتى من الشك لبلطيم»، يوميا، الساعة الرابعة والنصف مساءً، والإعادة في الساعة السابعة مساءً، والثانية عشرة والربع ظهرًا في اليوم التالى.

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