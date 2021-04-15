رحلتي من الشك إلى بلطيم.. شوبينج نهاية العالم في الحلقة الثالثة

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رحلتي من الشك إلى بلطيم.. شوبينج نهاية العالم في الحلقة الثالثة
الخميس 15/أبريل/2021 - 07:15 م
أحمد رمضان متولي
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مازال سارة وحازم في بداية رحلتهما إلى معسكر الناجين من النيزك المتواجد في بلطيم، وقررا الذهاب إلى السوبر ماركت لشراء كل ما سيحتاجان إليه في الرحلة.
تكتشف سارة أنها بحاجة إلى حذاء جديد وتقضي مع زوجها ساعات في اختيار "جزمة جديدة"، وتحاول هي انتقاء ما يناسب نهاية العالم والنيزك، ثم تختار طعام كيتو من أجل الحفاظ على رشاقتهما.
يختلف الزوجان مجددا حول سواقة سارة للسيارة واتهامها الدائم له بأنه عنصري ضد المرأة ويحاول هو دائما تذكيرها بأن العالم انتهى وأنهما بحاجة للوصول إلى معسكر بلطيم، ليكتشف أنها نسيت وضع بنزين في السيارة.
تخوض هنادي مهنا السباق الرمضاني مع زوجها، من خلال مسلسل «رحلتي من الشك إلى بلطيم» الذي تقام أحداثه في يناير عام 2051، ويؤلفه صانع المحتوى أحمد حسن وشاركه الكتابة المذيعة منة عامر.
ويلعب النجمان الشابان دور حازم وسارة، وهما زوجان يحاولان الوصول لملجأ الناجين من كارثة كونية في بلطيم، ويقابلهما كل يوم مشكلات زوجية اجتماعية. تذاع حلقات «رحلتى من الشك لبلطيم»، يوميا، الساعة الرابعة والنصف مساءً، والإعادة في الساعة السابعة مساءً، والثانية عشرة والربع ظهرًا في اليوم التالى.
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