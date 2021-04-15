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عاجل.. نجم الأهلي يرفض التوقيع للزمالك تحت تهديد السلاح في برنامج 5 نجوم

الخميس 15/أبريل/2021 - 07:21 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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رفض المغربي بدر بانون لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التوقيع لنادي الزمالك، تحت تهديد السلاح في برنامج المقالب "5 نجوم".

بدر بانون حل ضيفًا على برنامج خمس نجوم الذي يذاع خلال شهر رمضان، بصحبة الممثل المصري المعروف كريم فهمي.

وتعرض لاعب الأهلي لعملية نصب في المقلب، وقام أحد المتواجدين بتهديد بدر بانون بالسلاح من أجل ارغامه على التوقيع للزمالك ولكنه رفض بكل صمود.

فيما أكد بدر بانون أيضًا في تصريحات خلال البرنامج، أنه أصبح يعشق اللون الأحمر بعد انتقاله للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي كان قد نجح في التعاقد مع بدر بانون قادمًا من الرجاء المغربي، في انتقالات يناير الماضي.

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