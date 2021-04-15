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الإنتاج الصناعي الأميركي ينتعش في مارس

الخميس 15/أبريل/2021 - 07:23 م
بوابة الفجر
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انتعش إنتاج المصانع بالولايات المتحدة في مارس وسط قوة في الطلب المحلي، إذ ارتفع إنتاج السيارات بالرغم من عجز عالمي في رقائق أشباه الموصلات أجبر بعض الصناع على خفض الإنتاج.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي الخميس 15 أبريل إن إنتاج الصناعات التحويلية قفز 2.7% الشهر الماضي بعد نزوله 3.7% في فبراير.

ومازال إنتاج الصناعات التحويلية أقل قليلا عن مستواه قبل الجائحة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع الإنتاج 4% في مارس.

وزاد إنتاج المصانع بوتيرة سنوية 1.9% في الربع الأول من العام بعد تسارعه بمعدل بلغ 12.4% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

ويغذي تحفيز مالي ضخم الطلب على السلع وسط انخفاض في المخزونات، وهو ما يدعم قطاع الصناعات التحويلية الذي يسهم بنسبة 11.9% من الاقتصاد الأميركي.

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