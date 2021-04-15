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حمو بيكا أول ضيف يتصدر التريند في "رامز عقله طار"
الخميس 15/أبريل/2021 - 07:27 م
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استضاف رامز جلال في حلقة جديدة من برنامج المقالب الشهير "رامز عقله طار " المذاع على قناه "Mbc" الفضائيه مطرب المهرجانات حمو بيكا والراقصه البرازيلية لورديانا.
وقد تصدر حمو بيكا التريند علي مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" ، بسبب سخريه رامز جلال عليه في برنامج " رامز عقله طار".
، حيث علق رامز خلال احداث الحلقة على بدله حمو بيكا منذ نزوله من السياره قائلا:" اي بدله الخديوي دي " ووصف فمه ب " حدوه الحصان " ، واستمر في السخريه منه بسبب بعض الالفاظ وردود أفعاله عندما سألته المذيعه عن وسائل الترفيه بالنسبه له وقال :" مقدرش أنزل زي الناس بتبهدل " سخر منه رامز قائلا :" ده عمرو دياب ميقولهاش ".
يذكر ان المطرب حمو بيكا كان له عده مهرجانات أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي واليوتيوب ، كما ان الراقصة لورديانا هي راقصه برازيليه تشارك في مصر بالعديد من الحفلات والمهرجانات أبرزها أغنيه" إنتي معلمه " .
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