حمو بيكا أول ضيف يتصدر التريند في "رامز عقله طار"









استضاف رامز جلال في حلقة جديدة من برنامج المقالب الشهير "رامز عقله طار " المذاع على قناه "Mbc" الفضائيه مطرب المهرجانات حمو بيكا والراقصه البرازيلية لورديانا.









وقد تصدر حمو بيكا التريند علي مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" ، بسبب سخريه رامز جلال عليه في برنامج " رامز عقله طار".





، حيث علق رامز خلال احداث الحلقة على بدله حمو بيكا منذ نزوله من السياره قائلا:" اي بدله الخديوي دي " ووصف فمه ب " حدوه الحصان " ، واستمر في السخريه منه بسبب بعض الالفاظ وردود أفعاله عندما سألته المذيعه عن وسائل الترفيه بالنسبه له وقال :" مقدرش أنزل زي الناس بتبهدل " سخر منه رامز قائلا :" ده عمرو دياب ميقولهاش ".







