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"السلع التموينية" تتعاقد على 30 ألف طن زيت صويا مستورد
الخميس 15/أبريل/2021 - 07:57 م
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تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، من خلال مناقصة عالمية على شراء 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد بالدولار، والوصول في الفترة من 1 إلى 20 يونيو 2021.
وأضافت السلع التموينية، في بيان صادر اليوم الخميس، أنه تم أيضاً التعاقد على 51 ألف طن زيت صويا خام محلي بالجنيه تسليم خلال الفترة من 5 الى 25 يونيو.
وأكدت أن ذلك يأتى في إطار استراتيجية الوزارة بتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.
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