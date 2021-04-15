"السلع التموينية" تتعاقد على 30 ألف طن زيت صويا مستورد

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، من خلال مناقصة عالمية على شراء 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد بالدولار، والوصول في الفترة من 1 إلى 20 يونيو 2021.





وأضافت السلع التموينية، في بيان صادر اليوم الخميس، أنه تم أيضاً التعاقد على 51 ألف طن زيت صويا خام محلي بالجنيه تسليم خلال الفترة من 5 الى 25 يونيو.





وأكدت أن ذلك يأتى في إطار استراتيجية الوزارة بتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.