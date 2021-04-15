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"السلع التموينية" تتعاقد على 30 ألف طن زيت صويا مستورد

الخميس 15/أبريل/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
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تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، من خلال مناقصة عالمية على شراء 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد بالدولار، والوصول في الفترة من 1 إلى 20 يونيو 2021.

وأضافت السلع التموينية، في بيان صادر اليوم الخميس، أنه تم أيضاً التعاقد على 51 ألف طن زيت صويا خام محلي بالجنيه تسليم خلال الفترة من 5 الى 25 يونيو.

وأكدت أن ذلك يأتى في إطار استراتيجية الوزارة بتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

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زيت الصويا السلع التموينية الاحتياطى الاستراتيجي

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