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تعرف علي أبرز تعليقات الجمهور علي حلقه حمو بيكا في "رامز عقله طار"

الخميس 15/أبريل/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
آية عبدالعزيز
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استضاف رامز جلال  اليوم في حلقة جديدة من برنامج المقالب الشهير "رامز عقله طار "  المذاع على قناه "Mbc" الفضائيه مطرب المهرجانات حمو بيكا والراقصه البرازيلية لورديانا.


وقد تصدر حمو بيكا التريند بسبب ردود أفعاله خلال الحلقه حيث علق رامز جلال خلال أحداث الحلقه علي بدلته ووصفها "بدله الخديوي " وأيضا سخر من ردود أفعاله وألفاظه مع المذيعه ساره مراد ، وانتشرت ردود أفعاله علي موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك" ، وانتشرت الكوميكس عقب إنتهاء الحلقه .


 وكانت من أبرز التعليقات :"I think انه احسن و اجمد حلقة في رمضان والي عاوز يعاركني يعاركني" .


وأيضا :"البني ادم دا كل ما اشوفه مع رامز او اي برنامج مستضيفه وهو بيتكلم بعفويه اقول والله غلبان وطيب ويستاهل اللي هو فيه " .❤️


يذكر أن المطرب حمو بيكا كان له عده مهرجانات أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي واليوتيوب ، كما ان الراقصة لورديانا هي راقصه برازيليه تشارك في مصر بالعديد من الحفلات والمهرجانات أبرزها أغنيه" إنتي معلمه " .

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