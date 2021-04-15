ضل راجل يتصدر تريند جوجل وتويتر بعد عرض الحلقة الثالثة





يذكر أن مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، كل من: اللبنانية نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.

احتل مسلسل "ضل راجل" تريند علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالإضافة لموقع البحث الشهير "جوجل" وذلك بعد عرض الحلقة الثالثة بعد صدمة ياسر جلال بكذب ابنته.كانت قناة الحياة قد أعلنت مواعيد عرض مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، على شاشتها، وذلك فى تمام الساعة 11:30 مساء يوميا، ويعاد الساعة 4:00 صباحًا، أول مرة، ثم الإعادة الثانية 7:45 صباحا، والإعادة الثالثة 4:45 مساء.