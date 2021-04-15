مخلل المنوفيةأهم سلعة على مائدة شهر رمضان .. والمية الحامية سر الصنعه"





رص برطمانات الطرشى بتفنن شديد وبألوان عديدة تجذب أنظار المارة ورائحة الطرشى المميزة تجعل كل من يمر أمامه ينجذب للرائحة والشكل ويشترى أهم سلعة على مائدة شهر رمضان الكريم.

رصدت جريدة الفجر رحلة المخلل والطرشى بأيام شهر رمضان، داخل أقدم محل لبيع المخلل بمحافظة المنوفية، والذى يعمل منذ عام1980

.



سنوات طويلة تعود أبناء محافظة المنوفيةعلى التواجد أمام أقدم محل لبيع المخلل والطرشى قبل الإفطار فى رمضان للحصول عليةو الذى يعتبر أشهر محل لبيع المخللات بالمنوفية، وأقدم العاملين فى هذه المهنة داخل المحافظة.



ويقول حسين محمد مطر صاحب ال 55عاما أشهر بائع للمخلل بمحافظة المنوفيةوالمسئول عن المحل، إن المحل يرجع تاريخه إلى 1980 وهو بالفعل من أقدم المحلات المخصصة للمخل فى المنوفية ومعروف عنه نظافته وعشق المنايفة لمخلل.، أعمل بالمهنة منذ اكثرم من 30عاما،لانها مهنة والدى وهى مهنة ورثها والدى عن جده.



ويضيف حسين، مهنة عمل وبيع المخلل مهنة أعشقها منذ الصغر ولدى خبرة كافية فى مهنة عمل المخلل لأن بها أكثر من 10 أنواع مخللات ومنها الزيتون والليمون بأنواعهم المختلفة.



ويشير أحمد محمد مطر 60عاما،أننى أعمل بمهنة تصنيع وبيع المخلل منذ مايقرب من 40 عاما، ولكن بيع المخلل فى شهر رمضان له مذاق أخر،لأن نسبة الإقبال على الشراء كبيرة جدا طوال شهر رمضان الكريم، وأعشق مهنة المخلل لأن ورثتها أب عن جد وهى مهمتنا وأكل عيشنا.