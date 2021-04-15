سعد الصغير لـ"شيخ الحارة": "متجوزتش عرفي ولا مرة.. ومراتي مش موافقة على نزواتي"





ورد الفنان سعد الصغير، على سؤال المخرجة إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، حول عدد المرات التي تزوج فيها عرفيًا على زوجته، قائلًا: "ولا مرة أتجوزت عرفي على مراتي وأنا كنت وحش.. ومراتي مش موافقه على نزواتي".





وعن اختفاءه فنيا خلال الفترة الأخيرة، علق قائلا: "أنا اعاتب على أحمد السبكي لأنه مؤثر معي في التعاقدات على الاعمال السينمائية خلال الفترة الأخيرة، مفيش فيلم احنا عملناه وخسر.. الناس بتشوف سعد في العيد"، مؤكدًا أن جميع الأعمال التي يشارك فيها جميعها ناجحة.

أكد الفنان سعد الصغير، أنه أكثر المطربين الشعبيين حصولا على أجر خلال غناءه فى الحفلات والأفراح ومن أكثر المطربين طلبا للمشاركة في الأفراح، قائلا: "بأغني فى أفراح تصل لـ4 أفراح في الليلة الواحدة.. وأنا رقم واحد في الأفراح".