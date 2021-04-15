أربعة في "مهمة قبل الإفطار".. "الفجر" في موقع قتل عجوز الزيتون.. والجيران: شاهدناها تحترق على الكرسي (فيديو وصور)

- حلاق و٣ آخرين قتلوا عجوز الزيتون لسرقة 700 جنيه

- المتهمون أشعلوا النار في الشقة لإخفاء جريمتهم وكاميرات المراقبة تكشفهم

- قوة اشتعال النيران أثارت شك الجيران وتحريات المباحث تؤكد وجود شبهة جنائية

-جار الضحية: تعيش بيننا وحيدة منذ سنوات ونناديها " بأمنا "



لا تذهب إلى هناك ولا تسأل عليها مرة أخرى فلم تعد موجودة، فقط ستجد تلك القطط البائسة التى كانت تطعمها وتحنو عليها هي فقط الموجودة أمام منزلها تنتظر عودتها ولكنها لن تعود، الحاجة فاطمة رحلت ضحية جريمة بشعة حركتها براثن ومخالب الطمع في قلوب 4 شباب كانوا يسكنون بجوارها وكانت في الصباح والمساء تمر من أمامهم وكان بعضهم يناديها بـ "يا امى".



ورغم الاشتياق الكبير في نفوسنا جميعا إلى روحانيات الشهر الكريم التي انحرمنا منها بفعل ذلك الفيرس اللعين إلا أن تلك الروحانيات خاصمت قلوب وعقول هؤلاء القتله وجعلتها "غلف" قاسية لا رحمة فيها ولا إنسانية، فخططوا ونفذوا في أول ايام شهر رمضان جريمتهم البشعة وتركوا وراءهم تفاصيل كثير تقول أن " الشيطان كان هنا "، خنق وحرق وسرقة والمحصلة 700 جنيه ضاعت على نزوة ربما لم لا تستغرق ثوان في عمر حياتهم الطويلة الضائعة قتلوها بدم بادر رغم أنهم كانوا ينادوها "با يأمى".



مكان الحادث

"الفجر" انتقلت إلى منطقة الزيتون بشارع جسر السويس، تلك التى ذبلت أغصانها بسبب التفاصل البشعة للجريمة التي تتناقلها ألسنه الناس في الشارع الذى تسكن فيه الضحية سمعنا تفاصيل وحكايات "السيدة العجوز والسفاحين الأربعة" ننقل في بعضا من منها على لسان محمود صلاح صاحب مطعم بجوار منزل الضحية، محمود لم يتمالك نفسة فخر باكيًا وهو يتذكر ما رأى في الشقة عندما تسربت منها ألسنة الدخان تلاحقها ألسنة النار قبل الفطار بساعة، ليسرع مهرولا هو وباقي الجيران إلى الشقة محاولين إنقاذها ، ولكن دون فائدة.



لحظات صمت ويعود محمود محاولا نفسه ليكمل تفاصيل المأساة قائلا: الحاجة فاطمة محمد موظفة بشركة الكهرباء على المعاش تعيش في الشارع منذ سنين طويلة منذ 60 سنة وكانت من أقدم الناس فى المنطقة توفي زوجها قبل فترة، وهى تعيش بمفردها في الشقة نعتبرها جميعا مثل أمنا، وكانت بالفعل أم للجميع تحب وتحنو على الكل حتى القطط في الشارع لا تفارقها لأنها تطعمها وتشفق عليها، هى كانت معتادة النزول كل يوم لشراء الفطار وأأخذ كوب شاى من الكافتريا فى المنطقة، ولكن يوم الواقعة لم نراه كعادتها كل يوم فى النزول.



أول يوم رمضان

أول يوم رمضان والكلام مايزال على لسان محمود كنا نغلق محلاتنا استعدادا للعودة إلى منازلنا لتناول الإفطار فشاهدنا الدخان والنيران تخرج من الشقة، أسرعنا لإنقاذها دخلت ومعي الجيران بعد كسر باب، وجدنا الحاجة فاطمة جالسة على الكرسي في وضعية غريبة والنيران تشتعل بها حاولنا إطفاء النار وإنقاءها، لكن دون فائدة حتى تحول جسدها الى فحم، طلبنا المطافىء والشرطة وحضروا إلى الشارع واطفوا النيران ولكن الحاجة فاطمة كانت قد ماتت ومات معها كل شىء حلو في الشارع.



ورغم الشك الذى إنتاب محمود من طريقة وفاة السيدة العجوز وفوة اشتعال النيران إلا أنه كان يحاول أن يتناسى، ويعتبر الأمر قضاء وقدر ، لكن رجال المباحث كان لهم رأى آخر وتوصلت تحرياتهم إلى مفاجأة من العيار الثقيل نزلت على محمود وكل أهل الشارع كالصاعقة قتلت فاطمة ولم تمت قضاءً وقدر، قتلها 4 شباب من الشارع يقودهم " باسم " صاحب محل الحلاقة في نفس الشارع.



700 جنيه

وقع الصدمة كان ظاهرا جدا على ملامح محمود وهو يحكي الجزء الثاني من المأساة: "منه لله اللى عمل فيها كده مش كفاية خنقوها الأول وكمان ولعوا فى جثتها عملت فيهم ايه بس " مالاقوش في الشقة غير 700 جنيه بس ومتوقعناش ان باسم يرتكب الجريمة البشعة دى، ده كان صاحب محل حلاقة بالمنطقة وعارفها وعارفاه " بهذه الكلمات البسيطة عبر محمود عن صدمته مستكملا تفاصيل الجريمة البشعة قائلا: باسم فاتح أسفل العقار الذي تعيش فيه الحاجة فاطمة، وقبل الواقعة بيوم كانت محتاجة نقاش وكهربائى لشقتها فسألت المتهم، فقال لها "انا تحت أمرك يا أمى" ، وهو في الحقيقة كان يخطط لسرقتها وعاونه 3 آخرين عامل ونقاش وكهربائي، دخلوا عليها الشقة بحجة أنهم هيعنلوا الشغل اللي هي عايزاه وخنقوها ووبعدين فتشوا الشقة، لم يجدوا فيها سوى مبلغ بسيط فحرقوها كلها علشان يخفوا جريمتهم منهم لله".



"كاميرات المراقبة"

كاميرات المراقبة كانت هي الفيصل والكاشف لسر الجريمة بعدما تفحمت جثة المجني عليها تماما الأمر الذي يصعب معه تحديد سبب الوفاة غير أنه حرق خاصة مع عدم وجود آثار عنف في الشقة، كاميرات المراقبة رصدت الحلاق و3 آخرين يدخول منزل المجني عليها قبل الحادث بشكل مريب ومع تكثيف التحريات تم اكتشاف اللغز.



"تحريات المباحث"

تحريات رجال مباحث القاهرة في الواقعة، أشارت إلى أن المتهمين الأربعة بعد تنفيذهم الجريمة بقتلها خنقا لم يجدوا سوى 700 جنيه فقط داخل الشقة، فقاموا بحرق جثتها بالبنزين مما أدى لاشتعال النيران في الشقة بالكامل.



"بلاغ قسم الزيتون"

وكان قسم شرطة الزيتون قد تلقى بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم تقطنها سيدة عجوز، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وبصحبتهم سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق وبالفحص تبين وجود سيدة مسنة متفحمة بالكامل على كرسى بالشقة، وبعمل التحريات تبين أن المتوفية وتقيم بمفردها داخل الشقة.



وأضافت التحريات أن هناك شبهة جنائية في الواقعة، وبتفريغ كاميرات المراقبة وتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة 4 أشخاص بينهم حلاق، حيث دخلوا الشقة وقاموا بتوثيقها في كرسى بحبل وخنقوها حتى توفيت لسرقتها ولكنهم لم يجدوا سوى مبلغ بسيط، ثم قاموا بسكب بنزين على جثتها وأضرموا فيها النيران، تم ضبطهم، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحس المتهمين على ذمة التحقيقات.