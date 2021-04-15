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شاهد.. إصابه حمو بيكا في "رامز عقله طار"

الخميس 15/أبريل/2021 - 07:45 م
بوابة الفجر
آية عبدالعزيز
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إستضاف رامز جلال في حلقة جديدة من برنامج المقالب الشهير "رامز عقله طار "  المذاع على قناه "Mbc" الفضائيه مطرب المهرجانات حمو بيكا والراقصه البرازيلية لورديانا. 



وانتشرت ردود أفعال قويه بين رواد موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك" بسبب سخريه الفنان رامز جلال عليه خلال أحداث الحلقه من ردود أفعاله وبعض الالفاظ وبدلته ووصفها  " بدله الخديوي".


وكان قد أُصيب حمو بيكا عقب إنتهاء الحلقه وإلقائه من المركبه داخل حمام السباحه. 


الجدير بالذكر أن حمو بيكا هو واحد من نجوم المهرجانات الذين انتشروا بقوه ومن أبرز الاغاني " إنتي معلمه " ، والراقصه لورديانا هي راقصه برازيلية تشارك في العديد من الحفلات وأغاني المهرجانات بمصر وأخر أعمالها أغنيه " إنتي معلمه".

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