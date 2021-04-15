شاهد.. إصابه حمو بيكا في "رامز عقله طار"





إستضاف رامز جلال في حلقة جديدة من برنامج المقالب الشهير "رامز عقله طار " المذاع على قناه "Mbc" الفضائيه مطرب المهرجانات حمو بيكا والراقصه البرازيلية لورديانا.













وانتشرت ردود أفعال قويه بين رواد موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك" بسبب سخريه الفنان رامز جلال عليه خلال أحداث الحلقه من ردود أفعاله وبعض الالفاظ وبدلته ووصفها " بدله الخديوي".









وكان قد أُصيب حمو بيكا عقب إنتهاء الحلقه وإلقائه من المركبه داخل حمام السباحه.







