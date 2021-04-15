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شائعات إخوانية.. حقيقة إضراب الصحفي مجدي حسين عن الطعام
الخميس 15/أبريل/2021 - 07:46 م
هبة عبد الحفيظ
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نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر برنامج بإحدى القنوات الفضائية الموالية للجماعة الإرهابية بشأن إضراب الصحفي مجدي أحمد حسين عن الطعام بسبب تعنت إدارة السجن معه.
وأكد المصدر بأن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا ويأتى هذا ضمن المحاولات المستمرة للأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات.
وأكد المصدر بأن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا ويأتى هذا ضمن المحاولات المستمرة للأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات.
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