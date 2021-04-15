Advertisements

سعد الصغير لـ"شيخ الحارة": "لو معايا 5 مليون جنيه هبطل غناء واعمل مشروع.. وبيكا وشاكوش معاهم فلوس"

الخميس 15/أبريل/2021 - 07:47 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements


أكد الفنان سعد الصغير، أن مطربي المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش حال مشاركتهم في السينما سيحققوا نجاحات نظرا لشعبيتهم الكبيرة الحالية، مشيرا إلى أنه لا يمتلك الكثير من الأموال مقابلة بنجوم المهرجانات الحاليين، قائلا: "حمو بيكا وشاكوش معاهم فلوس أنا ممعيش عشرة مليون جنيه.. ولو معايا 5 مليون هبطل".




وأضاف سعد الصغير، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه حال امتلاك 5 ملايين جنيه سيتخلى عن الغناء مقابل إقامة مشروع خاص به، موضحا أن فرقته كبيرة ويتحصلون على أجر قليل جدًا للعمل يوميًا، قائلا: "أنا كنت بأخذ في الأفلام فلوس.. واجري كان مليون و20 الف".



وكشف الفنان سعد الصغير، على أن المنتج أحمد السبكي يقدم له الدعم دائمًا، وصرف على أسرته خلال أزمة صحية تعرض لها، قائلا: "احمد السبكي ده أبويا ويصرف على منطقة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على بدلاء ثلاثي الأهلي المصاب أمام الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

بالأسماء.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ أقل من ساعة

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الصحة: وصول نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" كدفعة أولى قريبا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الخطيب يوافق على طلب اتحاد جدة بشرط وحيد

منذ حوالي 3 ساعات

طائر الأهلي المهاجر يشترط على موسيماني قبل العودة

منذ أقل من ساعتين

نبأ سار للأهلي قبل لقاء القمة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يرفض التوقيع للزمالك تحت تهديد السلاح في برنامج 5 نجوم

منذ أقل من ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

نجم ريال مدريد يحدد وجهته في الموسم المقبل

منذ ساعة الا ربع

كلوب يُهاجم محمد صلاح بهذا التصريح المثير

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ثلاثة صفقات سوبر في الزمالك بأوامر كارتيرون

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد ادعائه أنه صاحب الفضل عليه.. حسن شاكوش لحمو بيكا :"أومال ربنا فين"

حسن شاكوش يكشف سبب اعتزاله لكرة القدم

أحمد فلوكس: "مش هشتغل مع السبكي تاني"

رد ناري من أحمد السبكي على تصريح أحمد فلوكس بعدم اعطاء الفنانين حقوقهم

حمو بيكا: "الغرور أكل شاكوش وصعب يتنطط عليا"

حمو بيكا: بتعالج من "معدتي" بسبب شرب المخدرات وبطلتها من 8 سنين (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:19 م

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

04:01 م

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:56 ص

الصحة: وصول نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" كدفعة أولى قريبا

05:33 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

سلسله غفران الغريب لجليله تلفت الانظار في " نسل الاغراب"

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟