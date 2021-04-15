سعد الصغير لـ"شيخ الحارة": "لو معايا 5 مليون جنيه هبطل غناء واعمل مشروع.. وبيكا وشاكوش معاهم فلوس"





أكد الفنان سعد الصغير، أن مطربي المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش حال مشاركتهم في السينما سيحققوا نجاحات نظرا لشعبيتهم الكبيرة الحالية، مشيرا إلى أنه لا يمتلك الكثير من الأموال مقابلة بنجوم المهرجانات الحاليين، قائلا: "حمو بيكا وشاكوش معاهم فلوس أنا ممعيش عشرة مليون جنيه.. ولو معايا 5 مليون هبطل".









وأضاف سعد الصغير، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه حال امتلاك 5 ملايين جنيه سيتخلى عن الغناء مقابل إقامة مشروع خاص به، موضحا أن فرقته كبيرة ويتحصلون على أجر قليل جدًا للعمل يوميًا، قائلا: "أنا كنت بأخذ في الأفلام فلوس.. واجري كان مليون و20 الف".







وكشف الفنان سعد الصغير، على أن المنتج أحمد السبكي يقدم له الدعم دائمًا، وصرف على أسرته خلال أزمة صحية تعرض لها، قائلا: "احمد السبكي ده أبويا ويصرف على منطقة".