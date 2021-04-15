مستقبل وطن يواصل جهوده لمساندة الدولة من خلال "مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم " بالفيوم



انطلاقا من دور حزب مستقبل وطن المجتمعي، وتحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب.



وتفعيلا لدور حزب مستقبل وطن ومشاركته للدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن لتخفيف العبئ عنه ودعم الأسر الأكثر أحتياجا في محافظة الفيوم تحت رعاية النائب عبدالقادر الجارحي أمين الحزب بمحافظة الفيوم



واصلت أمانات حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم توزيع كرتونة رمضان التي تحتوي علي السلع الغذائية الجافة وذلك علي المستحقين من أهالينا بالقري والمراكز وتوابعها

في مركز الفيوم تم اليوم توزيع كرتونة رمضان تحت إشراف أمين المركز أسامة الخولي وذلك بالقري والعزب التابعة للوحده المحليه بهوارة عدلان.



وفي مركز سنورس تم التوزيع تحت إشراف أمين المركز عمر النجار وذلك بقري الوحدة المحلية بفيديمبن والتوفيقية وفي مركز ابشواي تم التوزيع تحت إشراف أمين المركز بهاء الدين الدسوقي وذلك بقري سنرو القبلية والبحرية وقصر بياض وفي بندر ثاني الفيوم تم التوزيع تحت إشراف أمين المركز جمال الدكروري بمنطقتي المبيضة والروبي وفي مركز طامية تم التوزيع تحت إشراف أمين المركز محمود عمر وذلك بنطاق الوحدة المحلية بالعزيزية

وذلك بمشاركة السادة امناءالامانات النوعية بالمراكز من خلال قيام فرق عمل لأمانة الحزب بالمراكز والبندر بالمرور علي المنازل وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الاكثر احتياجا شارك في التوزيع السادة الامناء المساعدين بالمركز والامانات النوعية



هذا وقد أشار المهندس عبد القادر الجارحي امين الحزب بالمحافظة أن ذلك يأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة " التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



الجدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام للحزب شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات دعما لخطط الدولة في مساعدة الأسر الأكثر احتياجا.

