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صحة المنوفية: ثبوت واقعة إلقاء نفايات طبية خطرة لمستشفى خاص على ترعة بين طريق الماي وشبين الكوم

الخميس 15/أبريل/2021 - 07:47 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
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تنفيذًا لتوجيهات معالي الأستاذة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وإشراف الأستاذ الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وفي إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية، بالمرور المكثف علي المنشآت الطبية غير الحكومية، وإحكام الرقابة عليها، وضبط المخالف منها، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

شنت إدارة العلاج الحر بالتعاون مع وحدة معالجة النفايات الطبية الخطرة بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، ومندوب من إدارة شئون البيئة برئاسة حي غرب شبين الكوم، حملة لإثبات واقعة إلقاء مستشفي خاص بشبين الكوم مخلفات طبية خطرة علي ترعه تقع بين قرية الماي وشبين الكوم، حيث تم التنبيه مسبقًا علي المستشفي بضرورة إتباع الإجراءات الصحيحه للتخلص الأمن من النفايات الطبية الخطرة، وتم رفع المخلفات والتى تقدر بنحو ٨٠٠ كيلوجرام بواسطة رجال وحده معالجة النفايات للتخلص الأمن منها.

وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات، وتم تحرير مذكرة مفصله بتلك الواقعه لعرضها على معالي محافظ المنوفية، كما تم تحرير محضر بيئة لإلقاء النفايات الطبية الخطرة في الطريق العام مما يعرض صحة وحياة المواطنين للخطر.

وأوضح وكيل الوزارة إستمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدًا عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع المشاركين في الحملة، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة المنوفية.

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